Россия отказалась впустить американского сенатора

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Россия отказалась выдать визу сенатору из США Джинн Шаин, которая попала в черный список, составленный российскими властями в ответ на американские санкции, сообщает посольство России в США.

В свою очередь газета Politico отмечает, что в результате запланированный визит в Россию отменили еще два американских сенатора, который планировали приехать вместе с Шаин и встретиться в представителями российских властей и различными общественными организациями.

Российское посольство в США на своей странице в социальной сети "Фейсбук" заявило, что предлагало американской стороне несколько вариантов урегулирования конфликта, в том числе исключение из американского санкционного списка отдельных россиян, но США на это не пошли.

Тем не менее в посольстве выразили надежду на то, что России и США все же удастся возобновить межпарламентские контакты, а также призвали Вашингтон отменить санкции, введенные против российских граждан.

Джинн Шаин попала в российский черный список после того, как поддержала законопроект, позволяющий расширить американские санкции против России. Кроме того, она поддерживала идею внесения российского телеканала RT в список иностранных агентов.

Санкции в отношении сначала отдельных россиян, а затем и против целых секторо российской экономики были введены в 2014 году на фоне аннексии Россией Крыма и начала вооруженного конфликта на востоке Украины.

Параллельно в США действует еще один санкционный список в отношении россиян - так называемый список Магнитского. Он был составлен в ответ на гибель юриста Сергея Магнитского в российском СИЗО, а включают в него тех россиян, которых США считают причастными к нарушению прав человека.

В последнюю на данный момент версию "списка Магнитского" попал, в частности, глава Чечни Рамзан Кадыров. Министерство финансов США считает его причастным к внесудебным расправам, сам он эти обвинения отвергает.

Российская сторона в ответ также ввела санкции против ряда американских чиновников. В российский санкционный список попадали в основном те, кто поддерживал санкции против России.