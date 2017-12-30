Непал запретил одиночные восхождения на Эверест

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Вид с вершины Эвереста. В прошлом году на Эверест с южной - непальской - стороны поднялись почти 450 восходителей

Власти Непала ввели новые правила для туристов и альпинистов, запретив одиночные восхождения на расположенные в стране вершины. Запрет касается и восхождений на Эверест.

Таким образом власти страны надеются снизить число несчастных случаев при восхождениях.

Согласно новым правилам, к восхождению на Эверест не допускаются и некоторые группы инвалидов: слепые и люди с двумя ампутированными конечностями.

В этом году попытку достичь вершины Эвереста предприняло рекордное число альпинистов.

Но вместе с ростом числа желающих покорить самую высокую вершину Земли возросло и число несчастных случаев.

За этот год при попытке подняться на Эверест погибли шесть человек.

В их числе - 85-летний непальский альпинист Мин Бахадур Шерхан, попытавшийся вернуть себе титул самого пожилого покорителя Эвереста.

Этот титул он завоевал в мае 2008 года: тогда ему было 76 лет. 5 лет спустя его рекорд побил 80-летний японский альпинист Юитиро Миура. Сообщалось, что причиной смерти непальского альпиниста, скорее всего, стал сердечный приступ.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В 2012 году Ули Штек поднимался на Эверест без кислородной поддержки

В апреле во время подготовки к восхождению на Эверест погиб известный швейцарский альпинист, двукратный обладатель "Золотого ледоруба" Ули Штек.

Он сорвался с высоты 7600 метров во время акклиматизационного выхода на вершину Нупцзе. В 2012 году Штек, которого прозвали "швейцарской машиной" за его феноменальную выносливость, уже поднимался на Эверест без кислородной поддержки.

Согласно новым правилам, иностранные альпинисты должны будут совершать восхождение в сопровождении гида. Власти надеются, что это правило даст возможность непальским горным гидам получить работу.

Однако многие раскритиковали решение властей Непала запретить восхождения некоторым группам инвалидов. Бывший британский гурка и спортсмен Хари Будха Магар, который потерял обе ноги во время службы в Афганистане, назвал решение Непала дискриминационным и несправедливым. Он ранее заявил о своих планах совершить восхождение на Эверест в 2018 году.

"Я совершу восхождение на Эверест, независимо от того, какое решение примет правительство. Нет ничего невозможного", - написал Хари Будха Магар на своей странице в "Фейсбуке".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Райнхольд Месснер после своего знаменитого одиночного восхождения на Эверест в 1980 году

Более 200 человек погибли за последние 98 лет во время попыток подняться на Эверест. При этом наибольшее количество смертей приходится на период с 1980 года.

По данным непальских властей, более 20% из них скончались от горной болезни. 29% из погибших восходителей стали жертвами схода лавин, 23% погибли, сорвавшись во время спуска или подъема.

Первое одиночное восхождение на Эверест совершил в августе 1980 года легендарный итальянский альпинист Райнхольд Месснер. Он поднялся на Эверест со стороны Тибета в муссонный период, который считается опасным для восхождений. На восхождение он не взял с собой ни кислородных баллонов, ни рации.

Единственный в мире слепым человеком, покорившим Эверест (в мае 2001 года), остается американский спортсмен и путешественник Эрик Вайхенмайер. В мае 2006 года на Эверест поднялся новозеландский альпинист Марк Инглис, у которого ампутированы обе ноги.

В прошлом году вершины Эвереста достигли почти 450 альпинистов, поднимавшихся на гору с южной стороны. Среди них - 190 иностранцев и 259 непальцев.