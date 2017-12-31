Фото: Австралия и Новая Зеландия встретили Новый год

  • 31 декабря 2017

Первыми Новый 2018-й год встретили жители тихоокеанских островов Самоа, Тонга и Кирибати. С размахом Новый год отпраздновали жители Австралии и Новой Зеландии.

В Сиднее посмотреть на грандиозный новогодний фейерверк собралось около миллиона человек. Традиционно красочным шоу фейерверков 2018 год также встречают жители Окленда и Сингапура.

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Image caption В австралийском Сиднее Новый год встретили грандиозным световым шоу, за которым наблюдало около 1 миллиона человек
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Image caption Салют над Сиднейской бухтой продолжался 12 минут
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Image caption В Сингапуре отсчет часов и минут до наступления 2018 года также сопровождался красочным фейерверком
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Image caption Пятиминутным фейерверком встретили Новый год жители и гости новозеландского Окленда
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Image caption Индийские школьники в Амритсаре отвественно подошли к подготовке празднования Новго года.
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Image caption Жители Дели собрались для встречи Нового года у монумента "Ворота Индии"
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Image caption До наступления Нового года в Германии остается еще несколько часов, но жители Берлина уже собираются у Бранденбургских ворот

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