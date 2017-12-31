Фото: Австралия и Новая Зеландия встретили Новый год
- 31 декабря 2017
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Первыми Новый 2018-й год встретили жители тихоокеанских островов Самоа, Тонга и Кирибати. С размахом Новый год отпраздновали жители Австралии и Новой Зеландии.
В Сиднее посмотреть на грандиозный новогодний фейерверк собралось около миллиона человек. Традиционно красочным шоу фейерверков 2018 год также встречают жители Окленда и Сингапура.