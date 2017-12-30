Задержан подозреваемый во взрыве бомбы в петербургском магазине

Правообладатель иллюстрации Демьянчук Александр/TASS Image caption Бомба взорвалась в камере хранения в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте вечером 27 декабря

Сотрудниками ФСБ задержан подозреваемый во взрыве самодельной бомбы в магазине в Санкт-Петербурге.

В сообщении ФСБ, поступившем в СМИ, задержанный называется организатором и непосредственным исполнителем подрыва самодельного взрывного устройства.

Подозреваемый передан в Следственный комитет, следователи приступили к допросу.

"Следствие намерено ходатайствовать о его аресте", - сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Интерфакс и петербургское издание "Фонтанка", ссылаясь на свои источники, сообщают, что задержанный - 35-летний житель Красносельского района Санкт-Петербурга по имени Дмитрий. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Бомба, начиненная поражающими элементами, взорвалась в камере хранения в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте вечером 27 декабря.

Мощность взрыва составила двести граммов в тротиловом эквиваленте. В результате пострадали 18 человек, восемь из них остаются в больницах.

Ранее петербургское издание "Фонтанка" сообщило, что за полчаса до взрыва в супермаркет вошел "крепко сложенный брюнет неславянской внешности". Он положил рюкзак в камеру хранения, быстро прошел по торговому залу, а затем покинул магазин.

Издание опубликовало кадры, снятые камерой видеонаблюдения.

Поначалу Следственный комитет России квалифицировал взрыв как покушение на убийство. На следующий день после взрыва российский президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

"В Петербурге был совершен террористический акт. А совсем недавно Федеральная служба безопасности пресекла еще одну попытку теракта", - сказал Путин на церемонии награждения военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях в Сирии.

Хроника событий в Санкт-Петербурге

15 декабря ФСБ России сообщила о задержании группы, которая планировала взрывы в Санкт-Петербурге, в том числе в Казанском соборе. В общей сложности были задержаны семь человек. По информации ФСБ, все они являются сторонниками запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство".

На видеозаписи, которую распространили спецслужбы, один из задержанных - 18-летний Евгений Ефимов - признался, что собирался изготовить взрывное устройство, чтобы взорвать Казанский собор.

17 декабря в Кремле сообщили, что информацию о подготовке теракта в Санкт-Петербурге предоставило Центральное разведывательное управление США. Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и поблагодарил его.

3 апреля в Петербурге произошел теракт, унесший жизни 16 человек. На перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв, а вскоре после этого на станции "Площадь Восстания" было обнаружено и обезврежено еще одно взрывное устройство.

По версии следствия, исполнителем теракта был гражданин России Акбаржон Джалилов, родившийся в Киргизии в 1995 году. Всего в рамках расследования были задержаны 11 человек.

Ответственность за произошедшее взяла на себя исламистская группировка "Батальон имама Шамиля", заявившая о своей связи со структурами "Аль-Каиды" (организация признана в России экстремистской и запрещена) и пригрозившая новыми нападениями.