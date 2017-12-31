Иранские власти - демонстрантам: вас ждет "железный кулак"

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Студенты вступили в столкновение с полицией у Тегеранского университета

Иранский Корпус Стражей Исламской революции предупредил участвующих в антиправительственных демонстрациях, что если волнения не прекратятся, их ожидает "железный кулак".

В Иране третий день продолжаются антиправительственные выступления, вызванные разгулом коррупции и падением уровня жизни. Некоторые из демонстраций сопровождались насилием, сообщается о двух погибших.

Командующий Корпусом Стражей заявил, что демонстрации превратились в распевание политических лозунгов и поджигание частной собственности.

Нынешние протесты - самое серьезное выражение недовольства с момента широкомасштабных митингов, прошедших в 2009 году, на которых люди требовали немедленных реформ. В городах Хорремабад, Зенджан, Ахваз люди призывали к отставке или даже смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Генерал-майор Ишмаил Ковсари сказал в интервью агентству ISNA: "Если люди вышли на улицы из-за высоких цен, они не должны выкрикивать подобные лозунги и жечь общественную собственность и автомобили".

Министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани-Фазли также предупредил протестующих, что они будут призваны к ответу.

"Те, кто портит общественную собственность, нарушает общественный порядок и закон, должны ответить за свое поведение и заплатить за это, - сказал министр. - Мы ответим на это распространение насилия, страха и террора".

Также в субботу, в восьмую годовщину подавления протестов 2009 года, тысячи людей вышли на демонстрацию в поддержку властей.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Проправительственная демонстрация в Тегеране

Как начались протесты?

Демонстрации начались в минувший четверг на северо-востоке страны в городе Мешхед, откуда в пятницу распространились по другим крупным гродам Ирана.

В столице Тегеране проходившая в субботу малочисленная демонстрация внезапно выросла до нескольких тысяч человек, когда к толпе примкули студенты, вступившие затем в столкновение с полицией.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Протесты против властей проходят по меньшей мере в девяти городах Ирана

Как развиваются события:

Сообщается, что два человека погибли в городе Доруд, по всей видимости, от огнестрельных ранений

В городе Абхар демонстранты подожгли знамена с изображением верховного лидера Ирана

В городе Арак протестующие подожгли здание, где расположено местное отеделение проправительственной полувоенной организации Басидж

В Мешхеде демонстранты вступили в столкновение с полицией и сожгли полицейские мотоциклы, что было запечатлено на видеосъемке

Исполнительный директор Telegram заявил, что действие мессенджера в Иране приостановлено из-за призывов к нападениям на полицейских

Есть также сообщения, что у многих в Иране пропал доступ к интернету на мобильных устройствах

Корреспондент Персидской службы Би-би-си Касра Наджи передает, что во всех городах Ирана, где проходят антиправительственные митинги, люди призывают покончить с правящим клерикальным режимом.

Гнев демонстрантов вызван также вмешательством Ирана в дела других стран. В Мешхеде некоторые выкривали: "Не Газа, не Ливан, моя жизнь - Иран!", что показывает недовольство тем вниманием, которое власти страны уделяют зарубежным, а не внутренним проблемам.

Какова реакция на эти волнения - дома и за рубежом?

Иранские власти винят "контрреволюционные элементы", а также агентов иностранных держав.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В Тегеране протестующие поджигали автомобили

США высказали поддержку в адрес протестующих.

Президент Дональд Трамп написал в Твиттере: "Деспотичные режимы не могут существовать вечно, и настанет день, когда иранский народ окажется перед выбором. Мир ждет!"

Иранский МИД называл прежние высказывания Трампа и других американских дипломатов "беспринципными и вероломными".