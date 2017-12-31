Протесты в Иране: власти блокируют мессенджеры и соцсети

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Массовые протесты в Иране продолжаются уже четвертый день

Власти Ирана приняли решение ограничить на территории страны доступ к мессенджеру "Телеграм" и соцсети "Инстаграм" в связи с продолжающимися четвертый день антиправительственными протестами.

Как сообщает государственное информационное агентство ИРИБ, правительство Ирана называет введенные ограничения временными и необходимыми для того, "чтобы обеспечить спокойствие и безопасность в обществе".

Мессенджер "Телеграм" очень популярен в Иране, его используют более половины жителей этой страны с населением в 80 млн человек.

Практически все медиаканалы в Иране находятся под жестким контролем правительства, поэтому участники демонстраций пытаются активно использовать соцсети и интернет-приложения для обмена информацией о готовящихся акциях протеста.

Накануне руководство Telegram блокировало в мессенджере действия иранского канала Amadnews, после того как в нем стали распространяться призывы к насилию по отношению к полиции.

Глава Telegram Павел Дуров сообщил в "Твиттере", что власти Ирана решили блокировать мессенджер, поскольку его компания отказалась добровольно закрыть ряд других "мирно протестующих каналов" в приложении.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Студенты столкнулись с полицией у Тегеранского университета

Поступают также сообщения о том, что у многих в Иране пропал доступ к интернету на мобильных устройствах.

Массовые протесты в различных городах Ирана, в которых принимает большое количество местной молодежи, вызваны разгулом коррупции и падением уровня жизни в стране.

Их называют самым серьезным выражением общественного недовольства с момента широкомасштабных митингов, прошедших в 2009 году, на которых люди требовали немедленных реформ.

В городах Хорремабад, Зенджан и Ахваз люди призывали к отставке и даже смерти верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи.

Иранский Корпус стражей Исламской революции предупредил участвующих в антиправительственных демонстрациях, что если волнения не прекратятся, их ожидает "железный кулак".

Агентство Франс пресс со ссылкой на иранские источники сообщает о 200 арестованных лишь за минувшую ночь протестов.

Известно, что в городе Доруд на западе Ирана двое демонстрантов скончались в субботу от огнестрельных ранений.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Проправительственная демонстрация в Тегеране

Власти утверждают, что силовые структуры не открывали огонь по демонстрантам, и винят в гибели людей шиитских экстремистов и иностранных агентов.

Генерал-майор Ишмаил Ковсари сказал в интервью агентству ISNA: "Если люди вышли на улицы из-за высоких цен, они не должны выкрикивать подобные лозунги и жечь общественную собственность и автомобили".

Министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани-Фазли также предупредил протестующих, что они будут призваны к ответу.

"Те, кто портит общественную собственность, нарушает общественный порядок и закон, должны ответить за свое поведение и заплатить за это, - сказал министр. - Мы ответим на это распространение насилия, страха и террора".

Также в субботу, в восьмую годовщину подавления протестов 2009 года, тысячи людей вышли на демонстрацию в поддержку властей.

Как начались протесты?

Демонстрации начались в минувший четверг на северо-востоке страны в городе Мешхед, откуда в пятницу распространились по другим крупным городам Ирана.

В столице Тегеране проходившая в субботу малочисленная демонстрация внезапно выросла до нескольких тысяч человек, когда к толпе примкнули студенты, вступившие затем в столкновение с полицией.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В Тегеране протестующие поджигали автомобили

В городе Абхар демонстранты подожгли знамена с изображением верховного лидера Ирана. В городе Арак протестующие подожгли здание, где расположено местное отделение проправительственной полувоенной организации Басидж.

В Мешхеде демонстранты вступили в столкновение с полицией и сожгли полицейские мотоциклы, что было запечатлено на видеосъемке.

Корреспондент Персидской службы Би-би-си Касра Наджи передает, что во всех городах Ирана, где проходят антиправительственные митинги, люди призывают покончить с правящим клерикальным режимом.

"Мир ждет"

Гнев демонстрантов вызван также вмешательством Ирана в дела других стран. В Мешхеде некоторые выкрикивали: "Не Газа, не Ливан, моя жизнь - Иран!", что показывает недовольство тем вниманием, которое власти страны уделяют зарубежным, а не внутренним проблемам.

США высказали поддержку в адрес протестующих.

Президент Дональд Трамп написал в Твиттере: "Деспотичные режимы не могут существовать вечно, и настанет день, когда иранский народ окажется перед выбором. Мир ждет!"

Иранский МИД называл прежние высказывания Трампа и других американских дипломатов "беспринципными и вероломными".