Ким Чен Ын: "Ядерная кнопка всегда на моем столе"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Новогоднюю речь северокорейского лидера смотрели и в Южной Корее

Как заявил в новогоднем обращении лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, ядерная кнопка постоянно находится у него под рукой, чтобы, как он выразился, США не смогли развязать войну.

При этом он подчеркнул, что использует ядерное оружие только в случае угрозы его стране и назвал КНДР "миролюбивой и ответственной ядерной державой".

В своем телевизионном обращении по случаю Нового года Ким Чен Ын заявил, что вся территория США находится в радиусе действия северокорейских ядерных ракет, добавив, что не угрожает Соединенным Штатам, а лишь констатирует факт.

Вместе с тем северокорейский лидер дал понять Южной Корее, что он открыт для диалога.

Северная Корея, возможно, отправит свою команду на Зимние олимпийские игры в Пхенчане, добавил он.

Журналисты спросили американского президента Дональда Трампа, каков будет его ответ на угрозы Ким Чен Ына. Американский президент ответил: "Посмотрим, посмотрим".

Трамп в это время отмечал Новый год в своей частной резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

В прошлом году Северная Корея подверглась жесткой критике и санкциям из-за своей ядерной программы и ракетных испытаний.

Пхеньян провел шесть подземных ядерных испытаний, продемонстрировавших, что в Северной Корее создается все более мощное ракетное оружие.

Image caption Военно-технический потенциал КНДР продолжает расти

В ноябре Северная Корея протестировала межконтинентальную ракету "Хвасон-15" (Hwasong-15), которая достигла высоты в примерно 4475 км.

КНДР утверждает, что разработала полностью развертываемое ядерное оружие, хотя в международном экспертном сообществе по-прежнему наблюдается некоторый скепсис по поводу того, способна ли на самом деле эта страна нанести эффективный ядерный удар.

В своем телевизионном выступлении Ким Чен Ын вновь подчеркнул, что программа развития вооружений находится в центре его внимания. Он заявил, что страна должна массово производить ядерные боеголовки и баллистические ракеты и ускорять их развертывание.

Ким Чен Ын также дал понять, что отношения между Северной и Южной Кореями, формально по-прежнему находящимися в состоянии войны, могут улучшиться в этом году.

"2018 год - это важный год, и для Севера и для Юга. Север отмечает 70-летие со дня основания, а Юг проводит Зимние олимпийские игры", - заявил Ким Чен Ын, предложив разморозить отношения между Севером и Югом.

Эти слова воспринимаются как заметное изменение тона после года агрессивной риторики. Эксперты отмечают, что Пхеньян серьезно озабочен попытками Вашингтона изолировать КНДР при поддержке Южной Кореи.

Ким Чен Ын пообещал рассмотреть вопрос о направлении в феврале делегации на Олимпиаду в Пхенчхан. Этот шаг, как ранее заявляла Южная Корея, будет приветствоваться.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в прошлом месяце предложил отложить ежегодные совместные военные учения с американскими войсками до окончания Игр.

Север обычно осуждает любые такие маневры, считая их репетицией войны.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Спорт и дипломатия: выйдут ли северокорейские фигуристы на лед в Южной Корее?

"Участие Северной Кореи в Олимпиаде станет прекрасной возможностью продемонстрировать единство народа, и мы желаем Играм успеха", - сказал Ким Чен Ын.

Единственными спортсменами из Северной Кореи, которые прошли квалификацию для Игр, являются фигуристы Тае Ок Риом и Ю Сик Ким.

Северная Корея пропустила официальный срок для подтверждения своего участия, но ее спортсмены все еще могут принять участия в соревнованиях, если получат приглашение Международного олимпийского комитета.