10 человек погибли за сутки в ходе протестов в Иране
10 человек погибли за последние сутки в ходе антиправительственных протестов в Иране, сообщает государственное телевидение страны.
Иранские СМИ не уточняют, где и когда погибли люди. Ранее поступали сообщения о шести погибших, в том числе о двух убитых в городе Изе на юго-западе страны.
Всего с начала уличных демонстраций в Иране погибли уже по меньшей мере 12 человек.
Протесты продолжились в новогоднюю ночь, несмотря на воскресные призывы президента Хасана Рухани к порядку.
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В своем выступлении Хасан Рухани заявил, что проявление насилия не будет допускаться в ходе акций. При этом президент признал наличие серьезных проблем в экономике страны и рост коррупции.
Рухани заявил, что граждане "полностью свободны выражать свою критику по отношению к власти или протестовать... способами, которые приведут к улучшению ситуации в стране".
Однако насилия избежать не удалось. Полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона толпы на площади Энкелаб в Тегеране. Крупные акции также прошли в Керманшахе, Хорремабаде, Шахиншехре и Зенджане.
Акции протеста в Мешхеде в минувший вторник стали крупнейшими со времен так называемого "Зеленого движения" в 2009 году.
Как власти отреагировали на протесты?
Хасан Рухани в своем выступлении подчеркнул, что власти не намерены терпеть тех, кто портит общественную собственность, нарушает общественный порядок или призывает к беспорядкам.
Корпус Стражей Исламской революции предупредил протестующих, что им придется столкнуться с "железным кулаком", если беспорядки продолжатся.
За последние несколько дней под арест попали около 400 человек, 200 из которых были арестованы в ночь на понедельник в Тегеране.
Власти продолжают блокировать аккаунты в социальных сетях, которые, по их мнению, используются для организации протестов, в том числе на сайтах Telegram и Instagram.
Как сообщает агентство Франс-пресс, государственное телевидение показывает кадры с протестных акций, однако акцентирует внимание на молодых людях, нападающих на банки или сжигающих иранский флаг.
Персидская служба Би-би-си получила видеозапись, на которой видно, как полиция разгоняет толпу водометами на крупном городском перекрестке.
Что Рухани сказал про Дональда Трампа?
Президент Ирана назвал президента США Дональда Трампа "врагом иранской нации с головы до пят" после того, как Трамп заявил, что иранцы "наконец-то начали понимать, что их деньги и богатства воруются и тратятся на терроризм".
31 декабря Трамп в своем "Твиттере" назвал Иран "государством - спонсором терроризма номер один" и обвинил власти страны в блокировке интернета для борьбы с протестной активностью.
К чему могут привести протесты?
Касра Наджи, Персидская служба Би-би-си
В Иране наблюдаются широкие и бурные проявления недовольства на фоне повсеместных репрессий и экономических трудностей: как выяснила Персидская службы Би-би-си, средний иранец за последние 10 лет стал на 15% беднее.
В протестах участвуют в основном относительно небольшие группы молодых мужчин, которые требуют свержения клерикального режима.
Акции распространились на небольшие города по всей стране и могут продолжать расти.
При этом очевидного лидерства в протестной среде не наблюдается. Лидеры оппозиции в Иране давно подвергаются репрессиям или высылаются из страны.
Некоторые демонстранты требуют возвращения монархии, а живущий в США сын бывшего иранского шаха Реза Пехлеви выпустил заявление в поддержку протестных акций. Однако, скорее всего, он так же далек от понимания того, куда приведут эти протесты, как и все остальные.
Персидская служба Би-би-си вещает из Лондона и запрещена в Иране, где ее сотрудники и их семьи регулярно подвергаются преследованиям со стороны властей.
Что произошло в 2009 году?
Массовые демонстрации, получившие название "Зеленого движения", были поддержаны миллионами сторонников оппозиции, выступавшими против спорной победы на выборах президента Махмуда Ахмадинежада.
В ходе волны протестных акций были убиты как минимум 30 человек, еще тысячи попали под арест. Это была крупнейшая вспышка протестной активности в Иране после Исламской революции 1979 года.