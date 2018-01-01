Трамп обвинил Пакистан во лжи в своем первом твите в Новом году

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Первый твит от президента Трампа в новом году оказался связан с Пакистаном

Президент Дональд Трамп заявил, что Пакистан "лжет и обманывает" Соединенные Штаты, получая в то же время от американских властей многомиллиардную финансовую помощь.

В своем первом твите в наступившем году президент США также обвинил Пакистан в укрывательстве террористов, которых разыскивают американские спецслужбы.

"Они нам ничего не дали, кроме лжи и обмана, думая о наших лидерах как о дураках", - написал Трамп в "Твиттере".

В США сейчас как раз рассматривают вопрос о том, стоит ли выделять Исламабаду более 250 млн долларов помощи, которые американские власти должны были перевести еще в августе прошлого года, но задержали трансфер.

"Соединенные Штаты по глупости дали Пакистану более 33 миллиардов долларов помощи за последние 15 лет, а они нам ничего не дали, кроме лжи и обмана, полагая, что наши лидеры - дураки. Они дают укрытие террористам, которых мы разыскиваем в Афганистане, помощи никакой. Хватит!" - написал президент США.

Как пишет New York Times, пересмотр выделения финансовой помощи связан с очевидным бездействием Пакистана в том, что касается закручивания гаек в отношении террористических группировок.

В ответ на это министерство иностранных дел Пакистана пообещало поддержать международные усилия по борьбе с терроризмом.

Министр иностранных дел Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что его страна вскоре даст свой ответ, "чтобы мир узнал правду".

"Мы скоро ответим на твит президента Трампа, даст бог... Мы дадим миру узнать правду...разницу между фактами и выдумкой..."- написал в ответ Асиф.

В августе 2017 годы Асиф провел встречу в Исламабаде с послом США, на которой сказал, что Пакистан понес "колоссальные жертвы" в борьбе с террором и что он будет продолжать работать с международным сообществом, чтобы "искоренить угрозу терроризма".

Однако Трамп и ранее обвинял Пакистан в укрывательстве террористов.

Во время выступления в августе прошлого года Трамп сказал: "Мы платим Пакистану миллиарды и миллиарды долларов, а там в то же самое время укрывают тех самых террористов, с которыми мы боремся".

"Настал час, когда Пакистан должен продемонстрировать свою приверженность цивилизации, порядку и миру", - добавил тогда он.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Госсекретарь Рекс Тиллерсон также выражал недовольство с связи с бездействием Пакистана

Американский госсекретарь Рекс Тиллерсон также оказывает давление на Пакистан, который, как полагают, оказывает поддержку талибам в Афганистане.

США являются ключевым партнером Пакистана - страны, имеющей особый партнерский статус в НАТО, не будучи членом этой организации, и получившей миллиарды долларов финансовой помощи.

Однако Тиллерсон уже заявил, что такое положение дел "может быть поставлено под вопрос, если на деле там не хотят изменить свою позицию или отношение к тому, как обращаются с многочисленными террористическими организациями, которые находят себе пристанище в Пакистане".

Пакистан уже недополучил миллионы долларов американской помощи, поскольку Вашингтон был недоволен бездействием пакистанских властей в отношении группировки "Хаккани", действующей в Афганистане в союзе с "Талибаном" (в России организация также признана террористической, а ее деятельность запрещена).