Аятолла Хаменеи обвинил врагов Ирана в организации протестов

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Аятолла Хаменеи не уточнил, кого он имеет в виду под словом "враги"

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи обвинил "врагов Исламской республики" в организации массовых протестных акций, которые продолжаются в разных городах страны уже пять дней.

По последним данным, в результате столкновений демонстрантов с полицией погиб как минимум 21 человек.

Выступления недовольных инфляцией, властью исламского духовенства и затратной внешней политикой стали крупнейшими с 2009 года, когда на улицы вышли несогласные с победой Махмуда Ахмадинежада на президентских выборах.

"В последние дни враги Ирана использовали различные инструменты, в том числе деньги, оружие, политику и разведку, для создания проблем в Исламской республике", - так Хаменеи первый раз прокомментировал поднявшуюся на прошлой неделе волну протестов.

Аятолла не уточнил, кого именно он имеет в виду под словом "враги".

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что за организацией протестов стоят власти США, Британии и Саудовской Аравии.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Участники протестных акций поджигали автомобили на улицах городов

Демонстрации в Иране, начавшиеся в четверг в одном городе с протеста против подорожания яиц, к пятнице перекинулись на всю страну и приобрели политическую окраску.

Где происходят столкновения?

В столице страны Тегеране полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих на центральной площади Энгелаб.

Государственные СМИ Ирана сообщают, что демонстранты стреляли в полицию в городе Неджефабаде в центральной части страны, где был убит один полицейский и трое ранены.

По данным агентства Рейтер, в городе Кехдериджане протестующие подожгли полицейский участок. Поступают сообщения о нескольких погибших, однако эта информация официально не подтверждена.

В соцсетях сообщается о новых вспышках протеста в Бирдженде, Керманшахе и Шадегане.

Что говорит президент Роухани?

В своем заявлении глава государства заявил, что не видит в протестных акциях ничего страшного.

"Критика и протест - это возможность, а не угроза", - сказал Хасан Роухани.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Хасан Роухани заявил, что властям следует уделить внимание требованиям людей

"Наш народ столкнулся с этим меньшинством, которое выкрикивает лозунги против закона и желания людей и оскорбляет святыни и ценности революции", - отметил Роухани.

Однако позднее он написал в "Твиттере", что власти должны уделять внимание требованиям людей в отношении уровня жизни и коррупции.

Корпус Стражей Исламской революции предупредил протестующих, что им придется столкнуться с "железным кулаком", если беспорядки продолжатся.

Глава судебной системы Ирана Садик Ардешир Амоли Лариджани призвал наказать "хулиганов и вандалов".

"Некоторые личности воспользовались этой ситуацией. Это неправильно", - сказал он.

За последние несколько дней под арест попали более 450 человек, 200 из которых были арестованы в ночь на понедельник в Тегеране.

Власти сообщили, что временно ограничили в стране доступ к соцсетям Telegram и Instagram. Также из некоторых районов поступают сообщения о блокировках доступа к интернету.

Как реагирует Запад?

Президент США Дональд Трамп в понедельник вступил в жесткую словесную перепалку с иранским руководством, написав в "Твиттере", что иранский народ "репрессировали в течение многих лет, и он изголодался по еде и свободе".

Пропустить Twitter пост , автор: @realDonaldTrump Iran is failing at every level despite the terrible deal made with them by the Obama Administration. The great Iranian people have been repressed for many years. They are hungry for food & for freedom. Along with human rights, the wealth of Iran is being looted. TIME FOR CHANGE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 января 2018 г.

Вице-президент Майк Пенс сделал еще более жесткое заявление.

"Смелое и растущее сопротивление иранского народа дает надежду и веру всем, кто страдает за свободу и против тирании. Мы не должны и не станем их подводить", - сказал он.

Президент Ирана накануне назвал Дональда Трампа "врагом иранской нации с головы до пят".

Руководство Евросоюза призвало власти Ирана гарантировать гражданам страны право на мирные протесты и заявило, что тщательно следит за ситуацией.

Британия призвала Тегеран к конструктивному диалогу с демонстрантами.

"Мы надеемся на конструктивный диалог по поводу законных и важных тем, которые поднимают демонстранты, и мы верим, что иранские власти разрешат его", - сказал представитель премьер-министра Британии Терезы Мэй.

МИД Турции заявил, что надеется на проявление здравого смысла со стороны иранских властей для предотвращения эскалации конфликтов.

К чему могут привести протесты?

Джереми Боуэн, обозреватель Би-би-си

Главное отличие от крупной волны протестов 2009 года в том, что на этот раз у движения нет очевидных лидеров.

Реформисты и консервативные круги перекладывают ответственность за происходящее в стране друг на друга или иностранные государаства.

Но протесты тем не менее показывают, насколько иранское общество недовольно растущей бедностью с одной стороны и давлением властей с другой.

Касра Наджи, Персидская служба Би-би-си

В Иране наблюдаются широкие и бурные проявления недовольства на фоне повсеместных репрессий и экономических трудностей: как выяснила Персидская служба Би-би-си, средний иранец за последние 10 лет стал на 15% беднее.

В протестах участвуют в основном относительно небольшие группы молодых мужчин, которые требуют свержения клерикального режима.

Акции распространились на небольшие города по всей стране и могут продолжить расти.

При этом очевидного лидерства в протестной среде не наблюдается. Лидеры оппозиции в Иране давно подвергаются репрессиям или высылаются из страны.

Некоторые демонстранты требуют возвращения монархии, а живущий в США сын бывшего иранского шаха Реза Пехлеви выпустил заявление в поддержку протестных акций. Однако, скорее всего, он так же далек от понимания того, куда приведут эти протесты, как и все остальные.

Персидская служба Би-би-си вещает из Лондона и запрещена в Иране, где ее сотрудники и их семьи регулярно подвергаются преследованиям со стороны властей.