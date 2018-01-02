Аятолла Хаменеи обвинил врагов Ирана в организации протестов
Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи обвинил "врагов Исламской республики" в организации массовых протестных акций, которые продолжаются в разных городах страны уже пять дней.
По последним данным, в результате столкновений демонстрантов с полицией погиб как минимум 21 человек.
Выступления недовольных инфляцией, властью исламского духовенства и затратной внешней политикой стали крупнейшими с 2009 года, когда на улицы вышли несогласные с победой Махмуда Ахмадинежада на президентских выборах.
"В последние дни враги Ирана использовали различные инструменты, в том числе деньги, оружие, политику и разведку, для создания проблем в Исламской республике", - так Хаменеи первый раз прокомментировал поднявшуюся на прошлой неделе волну протестов.
Аятолла не уточнил, кого именно он имеет в виду под словом "враги".
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Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что за организацией протестов стоят власти США, Британии и Саудовской Аравии.
Демонстрации в Иране, начавшиеся в четверг в одном городе с протеста против подорожания яиц, к пятнице перекинулись на всю страну и приобрели политическую окраску.
Где происходят столкновения?
В столице страны Тегеране полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих на центральной площади Энгелаб.
Государственные СМИ Ирана сообщают, что демонстранты стреляли в полицию в городе Неджефабаде в центральной части страны, где был убит один полицейский и трое ранены.
По данным агентства Рейтер, в городе Кехдериджане протестующие подожгли полицейский участок. Поступают сообщения о нескольких погибших, однако эта информация официально не подтверждена.
В соцсетях сообщается о новых вспышках протеста в Бирдженде, Керманшахе и Шадегане.
Что говорит президент Роухани?
В своем заявлении глава государства заявил, что не видит в протестных акциях ничего страшного.
"Критика и протест - это возможность, а не угроза", - сказал Хасан Роухани.
"Наш народ столкнулся с этим меньшинством, которое выкрикивает лозунги против закона и желания людей и оскорбляет святыни и ценности революции", - отметил Роухани.
Однако позднее он написал в "Твиттере", что власти должны уделять внимание требованиям людей в отношении уровня жизни и коррупции.
Корпус Стражей Исламской революции предупредил протестующих, что им придется столкнуться с "железным кулаком", если беспорядки продолжатся.
Глава судебной системы Ирана Садик Ардешир Амоли Лариджани призвал наказать "хулиганов и вандалов".
"Некоторые личности воспользовались этой ситуацией. Это неправильно", - сказал он.
За последние несколько дней под арест попали более 450 человек, 200 из которых были арестованы в ночь на понедельник в Тегеране.
Власти сообщили, что временно ограничили в стране доступ к соцсетям Telegram и Instagram. Также из некоторых районов поступают сообщения о блокировках доступа к интернету.
Как реагирует Запад?
Президент США Дональд Трамп в понедельник вступил в жесткую словесную перепалку с иранским руководством, написав в "Твиттере", что иранский народ "репрессировали в течение многих лет, и он изголодался по еде и свободе".
Вице-президент Майк Пенс сделал еще более жесткое заявление.
"Смелое и растущее сопротивление иранского народа дает надежду и веру всем, кто страдает за свободу и против тирании. Мы не должны и не станем их подводить", - сказал он.
Президент Ирана накануне назвал Дональда Трампа "врагом иранской нации с головы до пят".
Руководство Евросоюза призвало власти Ирана гарантировать гражданам страны право на мирные протесты и заявило, что тщательно следит за ситуацией.
Британия призвала Тегеран к конструктивному диалогу с демонстрантами.
"Мы надеемся на конструктивный диалог по поводу законных и важных тем, которые поднимают демонстранты, и мы верим, что иранские власти разрешат его", - сказал представитель премьер-министра Британии Терезы Мэй.
МИД Турции заявил, что надеется на проявление здравого смысла со стороны иранских властей для предотвращения эскалации конфликтов.
К чему могут привести протесты?
Джереми Боуэн, обозреватель Би-би-си
Главное отличие от крупной волны протестов 2009 года в том, что на этот раз у движения нет очевидных лидеров.
Реформисты и консервативные круги перекладывают ответственность за происходящее в стране друг на друга или иностранные государаства.
Но протесты тем не менее показывают, насколько иранское общество недовольно растущей бедностью с одной стороны и давлением властей с другой.
Касра Наджи, Персидская служба Би-би-си
В Иране наблюдаются широкие и бурные проявления недовольства на фоне повсеместных репрессий и экономических трудностей: как выяснила Персидская служба Би-би-си, средний иранец за последние 10 лет стал на 15% беднее.
В протестах участвуют в основном относительно небольшие группы молодых мужчин, которые требуют свержения клерикального режима.
Акции распространились на небольшие города по всей стране и могут продолжить расти.
При этом очевидного лидерства в протестной среде не наблюдается. Лидеры оппозиции в Иране давно подвергаются репрессиям или высылаются из страны.
Некоторые демонстранты требуют возвращения монархии, а живущий в США сын бывшего иранского шаха Реза Пехлеви выпустил заявление в поддержку протестных акций. Однако, скорее всего, он так же далек от понимания того, куда приведут эти протесты, как и все остальные.
Персидская служба Би-би-си вещает из Лондона и запрещена в Иране, где ее сотрудники и их семьи регулярно подвергаются преследованиям со стороны властей.