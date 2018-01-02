Врачи в Германии выступили против проверки возраста мигрантов

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Несовершеннолетние мигранты могут избежать депортации из Германии

Федеральная медицинская ассоциация Германии выступила против предложений ряда немецких политиков подвергать всех молодых мигрантов обязательному медосмотру для определения их возраста.

Представители ассоциации назвали такие проверки неэтичными и ненадежными.

Ранее представители консервативных политических кругов предложили устраивать мигрантам медосмотры, чтобы убедиться, что они они не врут о своем несовершеннолетии с целью избежать депортации.

Такое предложение появилось вскоре после громкого убийства 15-летней девушки, предположительно, совершенного мигрантом из Афганистана.

Трагедия произошла в городе Кандель на юго-западе Германии. Подозреваемый, который утверждает, что он ровесник девушки, зарезал ее после того, как она прекратила с ним отношения.

Он обвиняется в убийстве на почве ревности.

Отец девушки надеется, что медицинская проверка выявит истинный возраст мигранта.

Элемент неопределенности

Предложение об обязательных медосмотрах мигрантов исходило от Христианско-социального союза, партии, входящей в правящую коалицию Германии. В частности, предлагалось проводить рентгенографическое обследование или замерять развитие зубов.

Однако, как отмечает глава Федеральной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери, вероятность ошибки в таких тестах довольно высока.

"Такие исследования очень сложны, дороги, и есть высокий элемент неопределенности", - сказал он в интервью изданию Süddeutsche Zeitung.

"Если вы будете поступать так с каждым беженцем, это будет вторжением в их личное пространство", - добавил он.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Для определения возраста мигрантов предлагается использовать рентген

Немецкие эксперты подозревают, что многие мигранты лгут о том, что им еще нет 18-ти лет, чтобы получить большую социальную поддержку и избежать вероятности депортации на родину.

На сегодняшний день власти пытаются установить их возраст путем собеседования, а медицинские тесты проводятся только по желанию.

Представители Христианско-социального союза говорят, что они будут добиваться введения обязательных медицинских тестов, в то время как социал-демократы выступают против этой меры.

"Я хочу, чтобы каждый, кто прибывает в нашу страну и утверждает, что он подросток, проходил медицинскую проверку на определение возраста", - заявил министр внутренних дел Баварии Иоахим Херманн.

"Забота о молодых людях дорого обходится государству, и они меньше подвержены уголовной ответственности. Власти не могут оставлять это без внимания", - полагает Херманн.

Убийство девушки в Канделе - уже не первый случай, спровоцировавший призывы к медицинской проверке мигрантов.

В октябре прошлого года беженца из Ирана обвинили в изнасиловании 19-летней студентки из Фрайбурга. Сам он утверждал, что ему 16 лет, однако его собственный отец заявил в суде, что его сыну 33 года.

Примечание: Би-би-си использует слово "мигрант" для обозначения всех прибывших в страну людей, которые еще не начали легальный процесс получения убежища. К этой группе относятся люди, бегущие из воюющих стран, которым могут предоставить статус беженца, а также те, кто приезжает в страну для поиска работы и лучшей жизни - таких людей власти стран ЕС обычно называют экономическими мигрантами.