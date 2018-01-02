Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Питер Мартинс - датский танцовщик мирового уровня, в прошлом премьер Королевского балета Дании и "Нью-Йорк Сити балета"

Питер Мартинс, на протяжении почти 30 лет возглавлявший "Нью-Йорк Сити балет", покинул театр, после того как в его адрес прозвучали обвинения в сексуальных домогательствах и агрессивном поведении.

Пять танцовщиков, один из которых все еще состоит в труппе, заявили недавно, что Мартинс неоднократно злоупотреблял своим служебным положением в период с 1983 по 1993 годы.

По их словам, он нередко выходил за рамки словесных оскорблений и мог применить физическую силу, а также, используя свое служебное положение, требовал от них сексуальных услуг.

В частности, как сообщает Washington Post, бывшая балерина труппы Келли Боул рассказала, что в 1989 году между ней и директором произошел инцидент, в ходе которого Мартинс вышел из себя, грубо схватил ее и тряс. Мартинс в комментарии той же газете заявил, что это ложь.

Мартинс отвергает все прозвучавшие в его адрес обвинения. С началом расследования в декабре 2017 он ушел в бессрочный отпуск, но уже 1 января 2018 года принял решение покинуть труппу окончательно.

"Я отрицал и продолжаю отрицать, что когда-либо вел себя подобным образом", - написал 71-летний Мартинс в письме, адресованном совету директоров театра. В том же послании он уведомил их о своей отставке.

Бывший директор заявил, что полагается на профессионализм и беспристрастность следователей и ожидает, что его доброе имя будет восстановлено.

"Я тесно сотрудничал со следствием и имею основания полагать, что расследование скоро завершится. Уверен, что его выводы реабилитируют меня", - сказал Мартинс.

Danseur Noble

Питер Мартинс - датский танцовщик мирового уровня. В разное время он был премьером Королевского балета Дании и "Нью-Йорк Сити балета", где после завершения танцевальной карьеры в 1983 году остался в качестве хореографа-постановщика, а вскоре стал директором труппы.

За вклад в мировой балет Мартинс удостоен наивысшего звания в балетном искусстве - danseur noble ("благородный танцовщик"), наряду с Вацлавом Нижинским, Рудольфом Нуреевым, Михаилом Барышниковым и Марисом Лиепой.

Из-за похожих обвинений в декабре прошлого года был уволен художественный руководитель нью-йоркской Метрополитен-оперы Джеймс Левайн.

"Нью-Йорк Сити балет" основал в 1948 году хореограф Джордж Баланчин и импресарио Линкольн Кирстейн.