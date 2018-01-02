Игровую зависимость признают психическим расстройством

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ученые в Оксфордском университете в ходе исследования обнаружили, что мальчики проводят больше времени за играми, чем девочки

Пристрастие к играм - в том числе и компьютерным - впервые будет официально признано Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) как психическое расстройство.

ВОЗ включит "игровое расстройство" в свое 11-е издание нормативного документа "Международная статистическая классификация болезней" (ICD).

Черновой вариант документа описывает это состояние как навязчивую и регулярно возникающую потребность в игре, настолько острую, что она "превосходит по важности прочие жизненные интересы".

Некоторые страны уже рассматривают игровое расстройство как серьезную проблему для здравоохранения, и во многих из них - в частности, в Британии - существуют частные клиники для такого рода пациентов.

Последнее издание справочника ВОЗ "Международная статистическая классификация болезней" датируется 1992 годом, а в начавшемся 2018 году должен быть опубликован его пересмотренный и дополненный вариант.

Этот документ является ведущим классификатором заболеваний и их симптомов, он используется врачами и научными работниками всего мира для определения болезни и постановки диагноза.

В новом издании будет указано, что для постановки подобного диагноза нездоровая игровая зависимость должна наблюдаться в течение по меньшей мере 12 месяцев, однако этот период может быть меньше, "если симптомы сильно выражены".

Список симптомов:

потеря или нарушение контроля за собственным игровым поведением (частота, интенсивность, протяженность сессии)

компьютерные игры получают все больший приоритет

несмотря на негативные последствия игровых сессий, они не прекращаются или даже становятся длиннее

Ведущий специалист по зависимости от технологий в больнице имени Флоренс Найтингейл в Лондоне Ричард Грэм с энтузиазмом отреагировал на это решение ВОЗ.

"Это очень важно, потому что дает возможность для более специализированного подхода, признавая это состояние как нечто серьезное", - сказал специалист.

При этом он добавил, что с пониманием относится к тем, кто не считает, что это расстройство требует медикаментозного лечения.

"Это может привести к тому, что те родители, чьи дети просто с увлечением играют в игры [но не имеют игровой зависимости], не будут знать, что делать", - добавил Грэм.

По его словам, ежегодно к нему попадают около 50 человек с зависимостью от компьютерных игр, и его критерии оценки их состояния базируются на том, влияет ли их игровое поведение на такие базовые потребности, как сон или еда, а также на общение с другими людьми или учебу.

По его словам, прежде чем поставить диагноз, сам он задает себе следующий вопрос: "Занимает ли эта аддикция преобладающее место в мыслях и действиях?"

Ограничительные меры

Многие британские психиатры руководствуются 5-м изданием "Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам", вышедшего в свет в 2013 году, где болезненное пристрастие к компьютерным играм упоминается как "состояние, требующее дальнейшего изучения", что означает, что официально оно не рассматривается как болезнь.

Однако это поведение уже стало проблемой в ряде стран мира - в частности, в Южной Корее, где власти ввели закон, запрещающий детям до 16 играть в интернет-игры с полуночи до шести часов утра.

В Японии играющие получают уведомление в том случае, если потратили на игры определенное количество часов в месяц, а в Китае крупный интернет-провайдер Tencent ввел ограничение на количество часов, которое дети могут провести, играя в наиболее популярные игры.

Недавно проведенное Оксфордским университетом исследование пришло к выводу, что, несмотря на долгие часы, проведенные у компьютерного экрана, дети умело совмещают это с другими повседневными делами.

При этом мальчики проводят больше времени за видеоиграми, чем девочки. В исследовании принимали участие дети от 8 до 18 лет.

"Люди думают, что дети зависимы от гаджетов и проводят у экрана круглые сутки, за исключением каких-то других дел - но мы знаем, что это не так", - говорит проводивший это исследование научный сотрудник Киллиан Муллан.

"Полученные нами данные говорят, что цифровая техника используется наряду с другими занятиями, порой вкупе с чем-то еще - например, для выполнения домашнего задания, - но не вытесняет их полностью, - объясняет Муллан. - Точно так же, как и мы, взрослые, дети перемежают свои цифровые пристрастия другими делами".