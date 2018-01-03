Пассажир самолета не выдержал ожидания и вышел на крыло
Пассажир самолета ирландского лоукостера Ryanair не смог долго ждать выхода из самолета в испанском аэропорту и решил воспользоваться запасным выходом, чтобы выйти на крыло.
Его рейс из Лондона задержался на один час, а затем пассажиров около получаса не выпускали из самолета в аэропорту Малаги.
Сообщается, что 50-летний выходец из Польши некоторое время просидел на крыле, прежде чем его уговорили вернуться в салон. Затем его задержала служба безопасности аэропорта.
Один из пассажиров сделал видеозапись, на которой видно, как мужчина сначала раскладывает свой багаж, а затем усаживается на краю крыла. На записи слышно, как некоторые пассажиры смеются, наблюдая за ним.
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Один из очевидцев рассказал изданию Daily Mail, что мужчина внезапно открыл запасную дверь, заявив при этом: "Я выхожу через крыло".
При этом издание цитирует другого пассажира, который утверждает, что мужчина страдал от астмы, и ему был необходим свежий воздух, но его отказывались выпустить подышать.
"Я разговаривал с ним во время полета, несколько раз он использовал свой ингалятор. Он также принимал лекарства перед самым вылетом", - говорит пассажир.
Представитель авиакомпании назвал этот поступок нарушением правил безопасности в аэропорту.
"Полиция аэропорта Малаги немедленно арестовала пассажира, и поскольку это было нарушением испанских правил безопасности, то им занимаются испанские власти", - пояснил он.
Это не первый случай неожиданного поведения пассажиров Ryanair.
В 2016 году пассажир ирландского лоукостера в аэропорту Мадрида спрыгнул с отъехавшего трапа и бросился бежать по летному полю, пытаясь догнать самолет, вылетающий на остров Гран-Канария.