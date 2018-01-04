Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В 2017 году в рамках расследования Мюллера Манафорту были предъявлены обвинения по 12 эпизодам

Бывший глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт подал в суд на спецпрокурора Роберта Мюллера. Он утверждает, что проводимое Мюллером всеобъемлющее расследование о предполагаемом сговоре России и избирательного штаба Трампа выходит за рамки имеющихся полномочий, и потребовал ограничить его деятельность.

Манафорт подал гражданский иск в федеральный суд штата Колумбия. Помимо Мюллера, другим ответчиком в нем указан заместитель генерального прокурора Род Розенштейн, который назначил Мюллера - бывшего главу ФБР - вести расследование вместо генпрокурора Джеффа Сешнса. В марте 2017 года Сешнс официально отказался от расследования любых дел, связанных с обвинением России во вмешательстве в американские выборы.

В иске говорится, что Розенштейн превысил свои правовые полномочия, наделив Мюллера полной свободой действий в проведении расследования и предъявлении обвинений.

В 2017 году в рамках расследования Мюллера Манафорту были предъявлены обвинения по 12 эпизодам, в том числе в заговоре против властей США.

Среди других эпизодов обвинения - отмывание денег, ложные заявления и семь случаев умолчания о счетах в зарубежных банках.

Обвинения в адрес Манафорта связаны с его теневыми сделками с Украиной и массовыми случаями отмывания денег и не имеют отношения к его работе в избирательном штабе Трампа, откуда он был уволен в августе 2016 года.

В иске Манафорта говорится, что расследование и последовавшие затем обвинения никак не связаны с предполагаемыми связями между российскими властями и избирательной кампанией Трампа, а по большому счету затрагивают бизнес Манафорта в офшорах, причем некоторые эпизоды происходили более 10 лет назад.

"В обвинении приводятся давние необоснованные утверждения, о которых министерству юстиции было известно не менее 10 лет. Это не вопросы, которые возникли в ходе расследования выборов 2016 года и предполагаемого сговора с российским правительством. Игнорируя границы юрисдикции, которой был наделен спецпрокурор, Мюллер превысил данные ему полномочия. Действия Мюллера должны быть признаны незаконными", - говорится в исковом заявлении, в котором содержится просьба прекратить дело в отношении Манафорта.