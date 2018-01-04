Путин разрешил авиарейсы из России в Каир

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Президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных авиаперелетов в Каир. Коммерческие полеты в другие города Арабской республики пока остаются под запретом. Авиаперелеты из России в Египет приостановили после крушения российского Airbus A321 над Синаем в результате теракта.

Документ, разрешающий регулярные воздушные перевозки между Россией и Каиром, президент подписал 2 января. В четверг его опубликовали на официальном портале правовой информации. Указ президента вступил в силу со дня подписания.

Новым документом Путин внес изменения в свой же указ от 8 ноября 2015 года, которым он запретил авиасообщение с Египтом.

Теперь российские авиакомпании вновь смогут выполнять рейсы из России в Каир. Временный запрет на полеты в другие города, введенный два год назад, пока остается.

Путин также снял рекомендацию российским туроператорам воздерживаться от продажи туров, предусматривающих воздушные перевозки в Каир.

В середине декабря министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи и глава российского минтранса Максим Соколов подписали меморандум о возобновлении перелетов. Также был подписан протокол по безопасности авиасообщения.

Договоренности касались только рейсов из Москвы в Каир. Российские компании не планируют возобновлять чартерные перелеты из Каира в курортные Хургаду и Шарм-эль-Шейх, так как их аэропорты пока не прошли российскую аттестацию по безопасности, сообщал тогда источник газеты "Ведомости".

Соколов тогда назвал возвращение чартеров в Египет "задачей следующего года". По его словам, из российских авиакомпаний на выполнение прямых рейсов "Москва-Каир" пока подписался только "Аэрофлот".

Как шли переговоры о возобновлении перелетов

11 декабря по итогам переговоров с президентом Египта Абдель-Фаттахом Аль-Сиси Путин заявил, что Россия и Египет готовятся возобновить авиасообщение. Путин объяснил, что у России больше нет претензий к египетским аэропортам по безопасности полетов.

До прекращения перелетов в 2015 году Египет был одним из самых популярных направлений у российских туристов. По данным египетского министерства туризма, в 2016 году поток отдыхающих сократился на 40%.

Консультации о возобновлении полетов длились два года. Россия проводила аттестацию крупных египетских аэропортов.

Российские сотрудники безопасности, согласно этому документу, могли проверять процесс посадки пассажиров, загрузку багажа и обслуживания самолетов.

Катастрофа над Синаем

Правообладатель иллюстрации Maxim Grigoryev/TASS Image caption В результате взрыва в самолете погибли 224 человека

Россия прекратила прямое авиасообщение с Египтом 31 октбяря 2015 года после того как самолет Airbus A321 российской компании "Когалымавиа", выполнявший рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел катастрофу в небе над Синайским полуостровом. Погибли 224 человека - все, кто был на борту.

Ответственность за случившееся взяла на себя египетская группировка, связанная с организацией "Исламское государство" (экстремистская группировка, запрещенная в России).

Исследования багажа и частей самолета подтвердили, что на его борту сработало самодельное взрывное устройство.

Глава ФСБ России Александр Бортников назвал произошедшее терактом.

Спустя восемь дней после катастрофы Путин запретил регулярные коммерческие авиарейсы в Египет.