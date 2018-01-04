Адвокаты Трампа пытаются остановить выпуск скандальной книги
Адвокаты президента США Дональда Трампа пытаются не допустить публикацию книги, в которой содержатся сенсационные подробности его президентства, сообщают американские СМИ.
В уведомлении, направленном автору - журналисту Майклу Уолффу и его книгоиздателю - содержится требование немедленно прекратить дальнейшую публикацию книги, ее продажу и распространение.
Старт продаж книги "Огонь и ярость: в коридорах Белого дома Трампа" назначен на вторник.
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В книге среди прочего приводятся интервью бывшего главного стратега Белого дома Стива Бэннона, который сделал множество неприятных для Трампа заявлений.
Например, Бэннон назвал встречу между сыном Трампа и группой россиян накануне выборов "изменой". Расследованием этой встречи в рамках расследования о возможном вмешательстве России в американские выборы занимается специальный прокурор Роберт Мюллер.
Ранее, когда стало известно о нелицеприятных словах Бэннона,Трамп заявил, что тот "лишился рассудка", после того как потерял работу в Белом доме.
Выступая по радио в среду, Бэннон ответил на критику, назвав Трампа великим человеком, и добавил, что будет поддерживать его "каждый день".
Что говорят адвокаты?
Адвокаты Трампа сообщили в официальном уведомлении, что рассматривают возможность обращения в суд с иском по обвинению в клевете, сообщает Washington Post.
По информации ABC News, в уведомлении также отмечается, что книга, предположительно, не приводит источники по многим наиболее дискредитирующим утверждениям.
Ни Майкл Уолфф, ни издатель Henry Holt and Co Inc пока не комментировали эту информацию.
В книге Уолффа приводятся сенсационные заявления, среди которых:
- Команда Трампа была шокирована и напугана, когда выяснилось, что он победил
- Его жена Мелания была в слезах в ночь подсчета голосов
- Трамп был зол, что главные знаменитости проигнорировали его инаугурацию
- Попав в Белый дом, президент решил, что он его раздражает и даже немного пугает
- Иванка Трамп насмехалась над стилем прически отца и часто рассказывала друзьям, как он этого добивается
Книга, как сообщается, была написана на основе 200 интервью.
Что ответила администрация Трампа?
"Стив Бэннон никак не связан с моим президентством", - заявил Трамп.
Его пресс-секретарь Сара Сандерс назвала книгу "грязной таблоидной выдумкой", которая, по ее словам, наполнена лживой и недостоверной информацией, полученной у людей, которые не имеют доступа к президенту или влияния в Белом доме.
Представитель Мелании Трамп подчеркнула, что она всячески поддерживала выдвижение супруга в президенты. "Она не сомневалась, что он победит, и была счастлива, когда это случилось", - заявила она.
В четверг Белый дом официально объявил о запрете персональных электронных устройств, в том числе мобильных телефонов в Западном крыле здания, объяснив это соображениями безопасности.