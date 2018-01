Адвокаты Трампа пытаются остановить выпуск скандальной книги

Правообладатель иллюстрации Reuters

Адвокаты президента США Дональда Трампа пытаются не допустить публикацию книги, в которой содержатся сенсационные подробности его президентства, сообщают американские СМИ.

В уведомлении, направленном автору - журналисту Майклу Уолффу и его книгоиздателю - содержится требование немедленно прекратить дальнейшую публикацию книги, ее продажу и распространение.

Старт продаж книги "Огонь и ярость: в коридорах Белого дома Трампа" назначен на вторник.

В книге среди прочего приводятся интервью бывшего главного стратега Белого дома Стива Бэннона, который сделал множество неприятных для Трампа заявлений.

Например, Бэннон назвал встречу между сыном Трампа и группой россиян накануне выборов "изменой". Расследованием этой встречи в рамках расследования о возможном вмешательстве России в американские выборы занимается специальный прокурор Роберт Мюллер.

Ранее, когда стало известно о нелицеприятных словах Бэннона,Трамп заявил, что тот "лишился рассудка", после того как потерял работу в Белом доме.

Выступая по радио в среду, Бэннон ответил на критику, назвав Трампа великим человеком, и добавил, что будет поддерживать его "каждый день".

Что говорят адвокаты?

Адвокаты Трампа сообщили в официальном уведомлении, что рассматривают возможность обращения в суд с иском по обвинению в клевете, сообщает Washington Post.

Правообладатель иллюстрации Amazon

По информации ABC News, в уведомлении также отмечается, что книга, предположительно, не приводит источники по многим наиболее дискредитирующим утверждениям.

Ни Майкл Уолфф, ни издатель Henry Holt and Co Inc пока не комментировали эту информацию.

Правообладатель иллюстрации AFP / Getty Image caption Несколько глав книги посвящены Мелании и Иванке Трамп

В книге Уолффа приводятся сенсационные заявления, среди которых:

Команда Трампа была шокирована и напугана, когда выяснилось, что он победил

Его жена Мелания была в слезах в ночь подсчета голосов

Трамп был зол, что главные знаменитости проигнорировали его инаугурацию

Попав в Белый дом, президент решил, что он его раздражает и даже немного пугает

Иванка Трамп насмехалась над стилем прически отца и часто рассказывала друзьям, как он этого добивается

Книга, как сообщается, была написана на основе 200 интервью.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Стив Бэннон был главным стратегом в команде Трампа

Что ответила администрация Трампа?

"Стив Бэннон никак не связан с моим президентством", - заявил Трамп.

Его пресс-секретарь Сара Сандерс назвала книгу "грязной таблоидной выдумкой", которая, по ее словам, наполнена лживой и недостоверной информацией, полученной у людей, которые не имеют доступа к президенту или влияния в Белом доме.

Представитель Мелании Трамп подчеркнула, что она всячески поддерживала выдвижение супруга в президенты. "Она не сомневалась, что он победит, и была счастлива, когда это случилось", - заявила она.

В четверг Белый дом официально объявил о запрете персональных электронных устройств, в том числе мобильных телефонов в Западном крыле здания, объяснив это соображениями безопасности.