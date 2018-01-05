Английские масоны заявили, что не тормозят реформы в полиции

Правообладатель иллюстрации Scott Barbour/Getty Image caption Великая ложа Англии располагается в величественном здании в центре Лондона

Член руководства Великой ложи Англии назвал смехотворными предположение деятеля профсоюза полицейских, что масоны тормозят выдвижение женщин и представителей нацменьшинств на заметные посты в профсоюзе.

Директор Объединенной Великой ложи Англии Дэвид Стейплс в открытом письме заявил, что масоны ни в коем случае не пытаются блокировать реформы, цель которых - увеличить число женщин, чернокожих и представителей нацменьшинств в руководящих органах Федерации полицейских.

"Сама мысль, что масоны активно и организованно саботируют реформу Федерации полицейских или какую-либо другую реформу, смехотворна", - заявил доктор Стейплс в письме, опублкованном в газетах Times и Guardian. Член руководства Великой ложи добавил, что масоны традиционно относятся ко всем людям, как к равным.

В саботаже и дискриминации масонов ранее на этой неделе публично заподозрил Стив Уайт, совсем недавно ушедший в отставку с поста главы Федерации полицейских.

Стив Уайт сказал BBC и газете Guardian, что переменам в Федерации полицейских сопротивляется "маленькая кучка людей".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Масоны заверяют, что уже давно стоят за равноправие. На фото - руководительницы английского Женского ордена масонов на праздновании его 100-летия в 2008 году.

"Совпадение это или нет, я не знаю, но довольно многие из этих людей, кажется, масоны", - сказал Уайт.

Доктор Стейплс в своем ответе Уайту написал, что сами масоны зачастую "вполне открыто" подвергаются дискриминации, и именно по этой причине многие из них до сих пор скрывают свою принадлежность к масонской ложе.

Федерация полицейских - это объединение низших чинов полиции Англии и Уэльса, по сути являющееся их профсоюзом, но имеющее другой статус, поскольку вступать в обычные профсоюзы полицейским запрещает закон.

Реформировать Федерацию "сверху донизу" в 2014 году потребовала нынешний премьер-министр Британии Тереза Мэй, которая тогда была министром внутренних дел. Боссов Федерации тогда обвиняли в авторитарном стиле руководства и непрозрачности бухгалтерии.