Английские масоны заявили, что не тормозят реформы в полиции
Член руководства Великой ложи Англии назвал смехотворными предположение деятеля профсоюза полицейских, что масоны тормозят выдвижение женщин и представителей нацменьшинств на заметные посты в профсоюзе.
Директор Объединенной Великой ложи Англии Дэвид Стейплс в открытом письме заявил, что масоны ни в коем случае не пытаются блокировать реформы, цель которых - увеличить число женщин, чернокожих и представителей нацменьшинств в руководящих органах Федерации полицейских.
"Сама мысль, что масоны активно и организованно саботируют реформу Федерации полицейских или какую-либо другую реформу, смехотворна", - заявил доктор Стейплс в письме, опублкованном в газетах Times и Guardian. Член руководства Великой ложи добавил, что масоны традиционно относятся ко всем людям, как к равным.
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В саботаже и дискриминации масонов ранее на этой неделе публично заподозрил Стив Уайт, совсем недавно ушедший в отставку с поста главы Федерации полицейских.
Стив Уайт сказал BBC и газете Guardian, что переменам в Федерации полицейских сопротивляется "маленькая кучка людей".
"Совпадение это или нет, я не знаю, но довольно многие из этих людей, кажется, масоны", - сказал Уайт.
Доктор Стейплс в своем ответе Уайту написал, что сами масоны зачастую "вполне открыто" подвергаются дискриминации, и именно по этой причине многие из них до сих пор скрывают свою принадлежность к масонской ложе.
Федерация полицейских - это объединение низших чинов полиции Англии и Уэльса, по сути являющееся их профсоюзом, но имеющее другой статус, поскольку вступать в обычные профсоюзы полицейским запрещает закон.
Реформировать Федерацию "сверху донизу" в 2014 году потребовала нынешний премьер-министр Британии Тереза Мэй, которая тогда была министром внутренних дел. Боссов Федерации тогда обвиняли в авторитарном стиле руководства и непрозрачности бухгалтерии.