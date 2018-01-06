Тиллерсон: я никогда не сомневался в психическом здоровье Трампа

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption СМИ писали, что в прошлом году Тиллерсон (слева) назвал Трампа болваном

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что никогда не сомневался в состоянии психического здоровья Дональда Трампа. Так он отреагировал на выход скандальной книги о президенте США, в которой утверждается, что Трампа считают ребенком его собственные подчиненные.

Журналист Майкл Уолфф заявляет, что книга "Огонь и ярость: в коридорах Белого дома Трампа" была написана по итогам более чем 200 интервью с ближайшим окружением президента и другими высокопоставленными сотрудниками Белого дома.

Среди прочего, Уолфф утверждает, что окружение Трампа называет его ребенком, потому что ему, как и всем детям, нужно немедленное поощрение.

"Все крутится вокруг него. Этот человек не читает, не слушает никого. Он как пинбол - выстреливает, куда попало", - описывает Уолфф свои ощущения от пребывания в Белом доме.

Адвокаты Трампа пытались не допустить публикации скандальной книги, однако в результате издатель не только не отказался от ее выпуска, но и перенес ранее запланированное начало продаж со вторника следующей недели уже на эту пятницу.

Сам Трамп заявил, что книга полна вранья и призвана навредить ему.

Тиллерсон, который, по слухам, в прошлом году назвал президента болваном, заявил Си-эн-эн: "У меня нет никаких причин подвергать сомнению состояние его психического здоровья".

Он добавил, что Трамп не похож на прошлых президентов: "Я думаю, это всем очевидно. Это также объясняет, почему американцы выбрали его".

В пятницу Трамп отказался отвечать на вопросы о книге, когда отправился в Кэмп-Дэвид из Белого дома. Трамп проведет два дня, встречаясь с высокопоставленными республиканцами, чтобы обсудить свои приоритеты в законодательной сфере на следующий год.

О чем книга?

В книге Уолффа содержится масса утверждений, весьма неприятных для Белого дома. Вот лишь некоторые из них:

Предвыборный штаб Трампа был шокирован и напуган его победой на президентских выборах

Его жена Мелания в ночь после выборов плакала, "и вовсе не от радости"

Трамп был очень разгневан, узнав, что целый ряд знаменитостей и высокопоставленных политиков проигнорировали его инаугурацию

Въехав в Белый дом, президент нашел свою новую резиденцию "беспокойной и даже немного пугающей"

Дочь Трампа Иванка при поддержке своего мужа Джареда Кушнера планировала стать "первой женщиной-президентом"

Иванка также часто подшучивала над прической своего отца и "объясняла друзьям, как получается такой начес"

Некоторые выдержки из текста уже подвергли сомнению и критике. Однако, по словам обозревателя Би-би-си по Северной Америке Дона Сопела, если хотя бы половина содержащихся в книге утверждений правдивы, она рисует весьма неприглядный портрет параноидального президента и Белого дома, погруженного в хаос.