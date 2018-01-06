Решение суда о недопуске Навального на выборы вступило в силу

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Апелляционная коллегия Верховного суда России признала законным отказ Центризбиркома в регистрации оппозиционера Алексея Навального в качестве кандидата в президенты.

Таким образом Верховный суд признал законным свое же решение, вновь поддержав позицию прокуратуры и Центризбиркома, который отказал Навальному, сославшись на его судимость.

Решение Верховного суда, лишающее оппозиционера возможности баллотироваться в президенты, вступило в силу.

Но означает ли это, что Навальному окончательно закрыта возможность стать кандидатом на пост главы государства?

25 декабря 2017 года Центральная избирательная комиссия отклонила заявку на регистрацию инициативной группы, выдвинувшей Алексея Навального кандидатом на пост президента России. Поводом к отказу стала непогашенная судимость Навального по делу "Кировлеса" (пять лет лишения свободы условно).

По российским законам, в течение десяти лет после погашения судимости Навальный не может баллотироваться на пост президента.

Адвокаты политика подали в Верховный суд иск о признании решения Центризбиркома незаконным. В жалобе говорилось, что положение закона, на основании которого ЦИК отказал Навальному в регистрации, противоречит конституции. Кроме того, податели жалобы напоминали о спорности приговора по делу "Кировлеса".

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Однако на заседании, которое состоялось 30 декабря, судьи заняли сторону ЦИК и генпрокуратуры - в иске Навальному было отказано.

Апелляционная инстанция подтвердила решение коллег Верховного суда. Адвокаты обещали продолжить процесс обжалования.

Сам оппозиционный политик ранее заявлял, что, если его не зарегистрируют в качестве кандидата, выборы будут незаконными и он призовет их бойкотировать.

"Возможностей вернуть Алексея Навального на выборы очень много, - сказал Русской службе Би-би-си глава юридической службы Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, представлявший интересы Навального в субботу в Верховном суде. - Это, в том числе, и кассационный пересмотр, и неожиданное решение ЕСПЧ, и неожиданное решение Конституционного суда, всё может быть".

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Верховный суд России занял сторону ЦИК и генпрокуратуры

"Конечно, времени мало, и возможность любого из этих сценариев очень мала", - оговаривается юрист.

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова, комментируя решение о недопуске Навального в конце декабря, назвала его полностью законным.

"Наша либеральная общественность, которая по сути своей должна всегда ратовать за права человека, за закон, считает, что решение, принятое четко в соответствии с действующим законодательством, несправедливое, - сказала Памфилова. - Закон может быть несправедлив порой, но, в любом случае, это уже дело законодателя - его совершенствовать. Наша задача - действовать четко по тому законодательству, которое есть".

Повторение первого

В июле 2013 года Алексей Навальный был приговорен к пяти годам лишения свободы по обвинению в хищении в особо крупном размере. Следствие обвинило его в том, что в бытность советником губернатора Кировской области он вынудил предприятие "Кировлес" продавать свою продукцию на невыгодных условиях.

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В день оглашения приговора в центре Москвы начались массовые протесты, и на следующий день срок Навальному был заменен на условный. После этого глава Фонда борьбы с коррупцией принял участие в выборах мэра Москвы и занял второе место, набрав более 27% голосов.

В феврале 2016 года Европейский суд по правам человека решил, что в 2013 году во время рассмотрения "дела "Кировлеса" были нарушены права Навального и Офицерова на справедливое разбирательство, и приговор был отменен.

Через год в том же Кировском суде состоялся повторный процесс по делу "Кировлеса", ставший практически повторением первого. Приговор Навальному был аналогичным - пять лет условно.

Навальный снова обжаловал решение в ЕСПЧ. Осенью 2017 года комитет министров Совета Европы призвал допустить его к участию в выборах. Члены его штаба подчеркивали, что по конституции Навальный должен быть зарегистрирован, а баллотироваться не могут только люди, находящиеся в местах лишения свободы.