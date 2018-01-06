Решение суда о недопуске Навального на выборы вступило в силу
Апелляционная коллегия Верховного суда России признала законным отказ Центризбиркома в регистрации оппозиционера Алексея Навального в качестве кандидата в президенты.
Таким образом Верховный суд признал законным свое же решение, вновь поддержав позицию прокуратуры и Центризбиркома, который отказал Навальному, сославшись на его судимость.
Решение Верховного суда, лишающее оппозиционера возможности баллотироваться в президенты, вступило в силу.
Но означает ли это, что Навальному окончательно закрыта возможность стать кандидатом на пост главы государства?
- Суд признал законным недопуск Навального на выборы президента
- Сторонники Навального официально выдвинули его в президенты
- Навальный о "Кировлесе": "Я плюнул и перестал им заниматься"
25 декабря 2017 года Центральная избирательная комиссия отклонила заявку на регистрацию инициативной группы, выдвинувшей Алексея Навального кандидатом на пост президента России. Поводом к отказу стала непогашенная судимость Навального по делу "Кировлеса" (пять лет лишения свободы условно).
По российским законам, в течение десяти лет после погашения судимости Навальный не может баллотироваться на пост президента.
Адвокаты политика подали в Верховный суд иск о признании решения Центризбиркома незаконным. В жалобе говорилось, что положение закона, на основании которого ЦИК отказал Навальному в регистрации, противоречит конституции. Кроме того, податели жалобы напоминали о спорности приговора по делу "Кировлеса".
Однако на заседании, которое состоялось 30 декабря, судьи заняли сторону ЦИК и генпрокуратуры - в иске Навальному было отказано.
Апелляционная инстанция подтвердила решение коллег Верховного суда. Адвокаты обещали продолжить процесс обжалования.
Сам оппозиционный политик ранее заявлял, что, если его не зарегистрируют в качестве кандидата, выборы будут незаконными и он призовет их бойкотировать.
"Возможностей вернуть Алексея Навального на выборы очень много, - сказал Русской службе Би-би-си глава юридической службы Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, представлявший интересы Навального в субботу в Верховном суде. - Это, в том числе, и кассационный пересмотр, и неожиданное решение ЕСПЧ, и неожиданное решение Конституционного суда, всё может быть".
"Конечно, времени мало, и возможность любого из этих сценариев очень мала", - оговаривается юрист.
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова, комментируя решение о недопуске Навального в конце декабря, назвала его полностью законным.
"Наша либеральная общественность, которая по сути своей должна всегда ратовать за права человека, за закон, считает, что решение, принятое четко в соответствии с действующим законодательством, несправедливое, - сказала Памфилова. - Закон может быть несправедлив порой, но, в любом случае, это уже дело законодателя - его совершенствовать. Наша задача - действовать четко по тому законодательству, которое есть".
Повторение первого
В июле 2013 года Алексей Навальный был приговорен к пяти годам лишения свободы по обвинению в хищении в особо крупном размере. Следствие обвинило его в том, что в бытность советником губернатора Кировской области он вынудил предприятие "Кировлес" продавать свою продукцию на невыгодных условиях.
В день оглашения приговора в центре Москвы начались массовые протесты, и на следующий день срок Навальному был заменен на условный. После этого глава Фонда борьбы с коррупцией принял участие в выборах мэра Москвы и занял второе место, набрав более 27% голосов.
В феврале 2016 года Европейский суд по правам человека решил, что в 2013 году во время рассмотрения "дела "Кировлеса" были нарушены права Навального и Офицерова на справедливое разбирательство, и приговор был отменен.
Через год в том же Кировском суде состоялся повторный процесс по делу "Кировлеса", ставший практически повторением первого. Приговор Навальному был аналогичным - пять лет условно.
Навальный снова обжаловал решение в ЕСПЧ. Осенью 2017 года комитет министров Совета Европы призвал допустить его к участию в выборах. Члены его штаба подчеркивали, что по конституции Навальный должен быть зарегистрирован, а баллотироваться не могут только люди, находящиеся в местах лишения свободы.