Северная Корея "вероятно" примет участие в Олимпиаде в Пхёнчхане

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Участие Северной Кореи в Олимпийских играх в Южной Корее может помочь дальнейшему улучшению отношений

Представитель Северной Кореи в Международном олимпийском комитете заявил, что КНДР, скорее всего, примет участие в зимних Олимпийских играх, которые пройдут в феврале в южнокорейском Пхёнчхане.

Согласно сообщениям СМИ, Чанг Унг рассказал об этом журналистам в международном аэропорту в Пекине. Он, как предполагается, находится на пути в Швейцарию, чтобы обсудить там вопрос участия в Олимпиаде КНДР, сообщает японское информационное агентство Киодо Цусин.

За день до этого Пхеньян согласился провести официальные переговоры с Сеулом.

Президент США Дональд Трамп, который не раз обменивался резкими высказываниями с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, заявил, что планы провести переговоры демонстрируют, что "его жесткая позиция" в отношении КНДР сработала.

С чего все началось?

В ходе новогоднего телевизионного обращения Ким Чен Ын выразил надежду на то, что Игры в Пхёнчхане пройдут успешно, добавив, что рассматривает вопрос о направлении делегации от КНДР.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в свою очередь предложил провести переговоры, чтобы обсудить этот вопрос.

"Мы ожидаем, что Юг и Север смогут обсудить как вопрос участия в Олимпиаде в Пхёнчхане, так и другие интересующие вопросы улучшения отношений", - сказал министр по делам национального объединения Республики Корея Чо Мён Гюн.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption 1 января 2018 года Ким Чен Ын дал понять, что отношения между Северной и Южной Кореями могут улучшиться

Предложение президента Южной Кореи и слова Ким Чен Ына об Олимпиаде стали результатом двух тайных встреч между спортивными чиновниками Северной и Южной Кореи, которые прошли в Китае в конце декабря.

На этих встречах страны договорились участвовать в спортивных мероприятиях друг друга в 2018 году.

О чем пойдет речь на переговорах на следующей неделе?

Северная Корея на этой неделе приняла предложение принять участие во встрече 9 января, главной темой которой будет поиск возможностей для участия спортсменов КНДР в Играх в Южной Корее с 9 по 25 февраля.

Это будет первая подобная встреча за более чем два года и, как ожидается, она пройдет в Пханмунджоме - в тщательно охраняемой демилитаризованной зоне (ДМЗ), где проводятся переговоры между Сеулом и Пхеньяном.

Пока не ясно, кто будет присутствовать на встрече.

По словам чиновника из аппарата президента Южной Кореи, главной темой встречи станет Зимняя Олимпиада в Пхёнчхане.

Однако, как передает информационное агентство Йонхап в Южной Корее, он полагает, что также "будут обсуждаться вопросы, связанные с улучшением связей Юга и Севера, когда решение об участие Севера в Олимпиаде будет принято".

Признак прогресса?

Осторожные шаги к улучшению отношений последовали за несколькими месяцами обострения напряженности между Северной Кореей и США.

Лидеры обеих стран ранее угрожали друг другу ядерным уничтожением.

Теперь, чтобы облегчить путь к участию КНДР в Олимпиаде, США согласились на просьбу Южной Кореи отложить совместные военные учения, которые планировалось провести во время Игр.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Между сторонами состоялся краткий телефонный разговор.

На этой неделе Северная Корея восстановила телефонную горячую линию на общей границе, чтобы подготовить переговоры.

Ким Чен Ын также заявил, что участие Северной Кореи в Зимних играх станет "прекрасной возможностью продемонстрировать единство народа".

"Мы надеемся, что две Кореи сядут и найдут решение, как снизить напряженность и установить мир на Корейском полуострове", - добавил он.

Несмотря на то, что Мун Чжэ Ин ранее заявил, что рассматривает Зимние Олимпийские игры как беспрецедентную возможность улучшить отношения между двумя Кореями, страны по-прежнему формально находятся в состоянии войны.

Сомнения?

Некоторые политики выразили сомнения по поводу реального значения переговоров на следующей неделе и возможного участия Северной Кореи в Играх.

Как заявил министр обороны США Джеймс Мэттис в четверг, неясно, было ли соглашение "настоящей оливковой ветвью" или "единичным случаем".

Министр обороны Японии сказал, что его страна будет сохранять бдительность, добавив, что Север проходит через "фазы видимого диалога и провокации" и не собирается прекращать производство оружия.

КНДР утверждает, что разработала полностью развертываемое ядерное оружие, хотя в международном экспертном сообществе по-прежнему наблюдается некоторый скепсис по поводу того, способна ли на самом деле эта страна нанести эффективный ядерный удар.

В своем новогоднем телевизионном выступлении Ким Чен Ын вновь подчеркнул, что программа развития вооружений находится в центре его внимания. Он заявил, что страна должна массово производить ядерные боеголовки и баллистические ракеты и ускорять их развертывание.