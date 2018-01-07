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Французская певица Франс Галль, прославившаяся в 1960-х, умерла в возрасте 70 лет после двух лет борьбы с раком.

В прошлом месяце она попала с тяжелой инфекцией в больницу в Париже.

Галль победила на конкурсе Евровидения в 1965 году, выступая за Люксембург с песней "Восковая кукла, тряпичная кукла".

Международного успеха она добилась в 1987 году с песней, посвященной джазовой звезде Элле Фицджеральд.

Галль родилась в октябре 1947 года в музыкальной семье, ее отец Роберт Галль был певцом и автором песен, которые исполняли, в частности, Эдит Пиаф и Шарль Азнавур.

Франс Галль была узнаваема благодаря детской улыбке и нежному голосу. Как писала французская газета Le Figaro, певица воплощала собой эмансипацию французских девушек в послевоенное время.

Карьера Галль длилась 50 лет. Министр культуры Франции Франсуаз Ниссен называла ее вечным символом французской песни.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Франс Галль воплощала дух французской поп-сцены 1960-ых

Галль было всего 16 лет, когда вышел ее первый сингл "Не будь такой глупой", который разошелся 200 тысячами копий.

Но настоящего успеха она достигла после победы на Евровидении с песней, написанной Сержем Генсбуром, одной из главных фигур во французской поп-музыке.

Стиль музыки Галль назывался "йе-йе" (yeah yeah) из-за подражания английской музыке того времени.

Галль ушла из жизни через месяц после смерти главной звезды жанра "йе-йе" Джонни Холлидея.

После сотрудничества с Генсбуром Галль призналась, что не всегда полностью понимала двойной смысл некоторых его песен.

Одним из таких хитов была песня "Леденцы", рассказывавшая историю девушки, которая попадала в рай каждый раз, когда "эта маленькая палочка была у нее на языке".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Галль говорила, что из-за юного возраста не до конца понимала двусмысленность песен Генсбура

Когда она поняла двоякий смысл песни, Галль отказалась ее исполнять и пообещала никогда больше не работать с Генсбуром.

В 1987 году ее альбом Babacar с песней-посвящением Элле Фицджеральд привел ее к международной славе.

В середине 1990-х ей диагностировали рак груди. Это случилось в 1992 году, вскоре после смерти мужа Франс Галль певца Мишеля Берже. Именно он писал слова песен и музыку для ее альбома Babacar.

Певица завершила свою музыкальную карьеру в 1997 году, после смерти ее дочери Полин.

Последние годы жизни Франс Галль провела, работая над общественными проектами.