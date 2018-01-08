Вручение "Золотых глобусов" было окрашено в черный цвет
Главным цветом на вручение призов "Золотой глобус" в Лос-Анджелесе в этом году стал траурный черный цвет. Многие деятели киноискусства пришли на церемонию в черной одежде в знак протеста против сексуальных домогательств.
Титула лучшей кинодрамы была удостоена картина "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", а лучшим актером в этой категории признан Гари Олдман за исполнение роли Уинстона Черчилля в фильме "Темные времена". Лучшей актрисой в номинации за лучшую женскую роль в кинодраме стала Фрэнсис Макдорманд за роль в "Трех биллбордах".
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Телесериал "Большая маленькая ложь" получил больше всего наград в телевизионных категориях (лучший мини-сериал, Николь Кидман - лучшая актриса, Александр Скарсгорд и Лора Дерн - лучшие актер и актриса второго плана).
Среди лучших комедий и музыкальных фильмов не нашлось равных картине "Леди Берд".
В номинации за лучшую мужскую роль в комедийном фильме победил Джеймс Франко, сыгравший в "Горе-творце". Приз за лучшую женскую роль в комедии получила исполнительница главной роли в фильме "Леди Берд" 23-летняя Сирша Ронан.
Приз за лучшую режиссуру достался Гильермо дель Торо за картину "Форма воды".
Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь" был представлен в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", однако награду получила картина "Из ниоткуда" с Дианой Крюгер в главной роли.
Приз за лучший анимационный фильм получил "Коко" студии Pixar.
"Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический сериал" завоевал "Рассказ служанки", а исполнительница главной роли Элизабет Мосс стала лучшей актрисой.
Награду за лучшую мужскую роль в драматическом сериале получил Стерлинг Браун за игру в "Это мы".
75-я церемония награждения премией "Золотой глобус" предшествует церемонии премии "Оскар", которая состоится 4 марта. Номинации этого конкурса будут объявлены позднее в январе.