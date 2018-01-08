Вручение "Золотых глобусов" было окрашено в черный цвет

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Лора Дерн, Николь Кидман, Зои Кравиц, Риз Уизерспун, Шейлин Вудли (слева направо) - звезды сериала "Большая маленькая ложь"

Главным цветом на вручение призов "Золотой глобус" в Лос-Анджелесе в этом году стал траурный черный цвет. Многие деятели киноискусства пришли на церемонию в черной одежде в знак протеста против сексуальных домогательств.

Титула лучшей кинодрамы была удостоена картина "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", а лучшим актером в этой категории признан Гари Олдман за исполнение роли Уинстона Черчилля в фильме "Темные времена". Лучшей актрисой в номинации за лучшую женскую роль в кинодраме стала Фрэнсис Макдорманд за роль в "Трех биллбордах".

Телесериал "Большая маленькая ложь" получил больше всего наград в телевизионных категориях (лучший мини-сериал, Николь Кидман - лучшая актриса, Александр Скарсгорд и Лора Дерн - лучшие актер и актриса второго плана).

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Гари Олдман признан лучшим актером кинодрамы за роль Уинстона Черчилля в "Темных временах"

Среди лучших комедий и музыкальных фильмов не нашлось равных картине "Леди Берд".

В номинации за лучшую мужскую роль в комедийном фильме победил Джеймс Франко, сыгравший в "Горе-творце". Приз за лучшую женскую роль в комедии получила исполнительница главной роли в фильме "Леди Берд" 23-летняя Сирша Ронан.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" получил четыре награды

Приз за лучшую режиссуру достался Гильермо дель Торо за картину "Форма воды".

Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь" был представлен в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", однако награду получила картина "Из ниоткуда" с Дианой Крюгер в главной роли.

Приз за лучший анимационный фильм получил "Коко" студии Pixar.

"Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический сериал" завоевал "Рассказ служанки", а исполнительница главной роли Элизабет Мосс стала лучшей актрисой.

Награду за лучшую мужскую роль в драматическом сериале получил Стерлинг Браун за игру в "Это мы".

75-я церемония награждения премией "Золотой глобус" предшествует церемонии премии "Оскар", которая состоится 4 марта. Номинации этого конкурса будут объявлены позднее в январе.