Правообладатель иллюстрации Getty Images

Компанию Google обвинили в "дискриминации белокожих мужчин консервативных взглядов". Джеймс Дэймор и Дэвид Гудман, два бывших инженера компании, обратились с групповым иском против фирмы в Верховный суд округа Санта-Клара в штате Калифорния.

Мужчины говорят, что хотят представлять всех работников, подвергшихся дискриминации из-за своих консервативных взглядов, а также принадлежности к мужскому полу и белой расе.

Организатором судебного иска стал Джеймс Дэймор, уволенный в прошлом году за служебную записку, в которой говорилось о биологических отличиях между мужчинами и женщинами и подвергалась критике проводимая руководством Google политика гендерного равноправия.

В своем иске Дэймор и Гудман утверждают, что Google при найме на работу прибегает к незаконным квотам, чтобы нанять как можно больше женщин и представителей нацменьшинств.

Они обвиняют компанию в дискриминации других сотрудников и неспособности защитить работников с консервативными взглядами, в том числе и сторонников президента Дональда Трампа.

В иске говорится, что в компании мужчинам открыто угрожали и подвергали травле и унижениям. Также там утверждается, что Google открыто стыдит менеджеров, которые не выполняют поставленные им задачи, иногда доходя до публичного освистывания их во время собраний.

Служебная записка Дэймора вызвала жаркую дискуссию о свободе слова на рабочем месте и различиях в Кремниевой долине.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Глава Google Сундар Пичаи, комментируя увольнение Дэймора, заявил, что некоторые части записки нарушили кодекс корпоративной этики

В иске Дэймор настаивает, что записка не предназначалась для распространения за пределами компании. Он утверждает, что лишь заполнил форму отзывов после посещения саммита о многообразии и инклюзивности.

Глава Google Сундар Пичаи, комментируя увольнение Дэймора, заявил, что некоторые части записки нарушили кодекс корпоративной этики. Они насаждали опасные гендерные стереотипы на рабочем месте.

Однако сам Дэймор утверждает, что получил множество личных посланий от сотрудников Google, которые благодарили его за открытость.

В суд был подан и другой судебный иск против Google - от бывших сотрудниц компании. Они утверждали, что женщины в компании получают меньше мужчин за аналогичную работу. В итоге дело было закрыто, но затем возобновлено после внесения корректив в исковое заявление.

В настоящее время американское министерство труда выясняет, не нарушила ли Google закон о равной оплате труда.