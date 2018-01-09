Рейды против мафии в Италии и Германии: почти 170 задержанных

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По данным полиции, мафиозные кланы проникли в различные сферы экономики Италии и Германии (фото прошлогодних арестов)

Полиция арестовала 169 человек в Италии и Германии по подозрению в причастности к деятельности мафиозной группировки "Ндрангета".

Большинство рейдов прошло на территории Италии, в том числе в области Калабрия, где базируется группировка. В Германии были задержаны 13 человек, их подозревают в том, что они навязывали продукты фирм, связанных с мафией, владельцам итальянских ресторанов.

В результате рейдов были конфискованы активы на 50 млн евро. Некоторых местных чиновников также подозревают в коррупции.

Операцию проводили совместно спецслужбы Италии и Германии.

По данным полиции, мафиозные кланы Фарао и Маринкола, объединив усилия, проникли в бизнес как в Италии, так и в Германии - в частости, по продаже вина и еды, сбору мусора и предоставлению ритуальных услуг.

По данным правоохранительных органов, один из кланов контролировал торговлю кокаином в Европе. В результате арестов от клана практически ничего не осталось, утверждает полиция.

Подозреваемым вменяется отмывание денег, нарушение правил ношения оружия, угон машин, мошенничество и ненадлежащий выброс мусора. Среди задержанных - мэр города Кротоне в Калабрии и еще два чиновника.

Полиция также заявила, что ряд политиков подозревается в коррупции в связи с этими арестами. Какие конкретно чиновники попали под подозрение, не уточняется.