Японский космонавт вырос в космосе на 9 см

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В невесомости люди действительно вырастают, но обычно всего на два-три сантиметра

Японский космонавт Норишиге Канаи вырос на девять сантиметров всего за три недели пребывания на МКС. Он боится не поместиться в ракету, которая должна отвезти его на Землю.

Норишиге Канаи написал в соцсети: "Доброе утро всем. У меня большие новости сегодня. Мы измеряли наш рост и вес, и - вау, вау, вау - я вырос на целых 9 сантиметров!"

Космонавты обычно вырастают в космосе на два-три сантиметра. В невесомости позвонки слегка раздвигаются, так как на них не давит вес тела. На Земле их рост возвращается к прежнему.

"Девять сантиметров - это, конечно, много, но возможно. Надо помнить, что каждое человеческое тело - особенное, оно реагирует по-своему", - объяснил представитель Космического агентства Великобритании Либби Джексон.

"Я вырос, как растение, всего за три недели. Ничего подобного со мной со школы не происходило. Я немного волнуюсь, что не помещусь в "Союз", когда полечу обратно", - написал космонавт.

Дело в том, что в российском космическом корабле "Союз", который возвращает космонавтов с МКС на Землю, есть ограничения по высоте, и слишком высокий космонавт действительно может столкнуться с проблемами.

Для Норишиге Канаи это первый космический полет. Раньше он служил военным медиком в Морских силах самообороны Японии.