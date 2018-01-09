Японский космонавт вырос в космосе на 9 см
Японский космонавт Норишиге Канаи вырос на девять сантиметров всего за три недели пребывания на МКС. Он боится не поместиться в ракету, которая должна отвезти его на Землю.
Норишиге Канаи написал в соцсети: "Доброе утро всем. У меня большие новости сегодня. Мы измеряли наш рост и вес, и - вау, вау, вау - я вырос на целых 9 сантиметров!"
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Космонавты обычно вырастают в космосе на два-три сантиметра. В невесомости позвонки слегка раздвигаются, так как на них не давит вес тела. На Земле их рост возвращается к прежнему.
"Девять сантиметров - это, конечно, много, но возможно. Надо помнить, что каждое человеческое тело - особенное, оно реагирует по-своему", - объяснил представитель Космического агентства Великобритании Либби Джексон.
"Я вырос, как растение, всего за три недели. Ничего подобного со мной со школы не происходило. Я немного волнуюсь, что не помещусь в "Союз", когда полечу обратно", - написал космонавт.
Дело в том, что в российском космическом корабле "Союз", который возвращает космонавтов с МКС на Землю, есть ограничения по высоте, и слишком высокий космонавт действительно может столкнуться с проблемами.
Для Норишиге Канаи это первый космический полет. Раньше он служил военным медиком в Морских силах самообороны Японии.