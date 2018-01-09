В Чечне задержали главу местного отделения "Мемориала"

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Сотрудники правоохранительных органов задержали руководителя представительства правозащитного центра "Мемориал" в Грозном Оюба Титиева. Член совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова подтвердила Би-би-си, что Титиев находится в полиции.

Как сообщил Русской службе Би-би-си член совета правозащитного центра Олег Орлов, утром Титиев выехал на работу из села Курчалой, однако к обеду так и не приехал в офис.

Друг Титиева, с которым тот должен был встретиться по дороге на работу в селе Майртуп, заявил, что видел, как правозащитника задержали сотрудники ДПС. По его словам, это произошло около 11:00.

Как говорится в заявлении "Мемориала", главу представительства могли доставить в отделение полиции Курчалоевского района: "Из Грозного в Курчалоевский РОВД выехал адвокат, но там ему сказали, что Титиева у них нет. В помещение адвоката не допустили".

Член совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова подтвердила Русской службе Би-би-си, что Титиев находится там. По ее словам, в настоящий момент она выехала на место, чтобы разобраться в происходящем.

В связи с пропажей Титиева руководство "Мемориала" обратилось за помощью к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой и к главе совета по правам человека при президенте Михаилу Федотову, сообщил Орлов.

По словам Орлова, адвокат Титиева сообщил, что на правозащитника заведено уголовное дело по статье о хранении наркотиков.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сотрудник "Мемориала" и журналист "Новой газеты" Наталья Эстемирова была убита в июле 2009 года

Сотрудники "Мемориала" в Чечне занимались жалобами на исчезновение людей и предоставлением юридической помощи. Титиев возглавил отделение "Мемориала" в Чечне после убийства своей предшественницы Натальи Эстемировой в 2009 году.

Эстемирова была убита 15 июля 2009 года. Ее тело с огнестрельным ранением в голову было найдено возле дороги на территории Ингушетии. По данным Следственного комитета России, убийство Эстемировой совершил боевик Алхазур Башаев в качестве мести за ее публикации.

Коллеги Эстемировой однако неоднократно критиковали следствие по делу и связывали ее убийство с политикой властей Чечни. В частности, член совета "Мемориала" Олег Орлов утверждал, что к убийству Эстемировой причастен глава республики Рамзан Кадыров. По словам Орлова, тот "угрожал Наталье, оскорблял, считал ее своим личным врагом".

В ответ на это заявление Кадыров подал на Орлова в суд. В октябре 2009 года Тверской суд Москвы частично удовлетворил иск Кадырова о защите чести и достоинства, взыскав 50 тыс. рублей с "Мемориала" и еще 20 тыс. рублей лично с Орлова.

По словам директора Московского бюро Human Rights Watch Татьяны Локшиной, в последние годы в адрес Титиева неоднократно поступали угрозы.

"И в данной ситуации мы, конечно, крайне обеспокоены за его жизнь, за физическую безопасность, за возможную фабрикации уголовного дела. Мы - это не только Human Rights Watch, это в принципе международные правозащитные организации, которые задействуют сейчас свои дипломатические контакты, контакты в неправительственных организациях, попытаются как-то повлиять на ситуацию", - заявила Локшина Би-би-си.

На офисы правозащитных организаций в Чечне неоднократно совершались нападения.

В январе 2015 года несколько человек в масках ворвались в офис "Мемориала" в Гудермесе и закидали яйцами двух сотрудниц центра, выкрикивая при этом "Вы защищаете Каляпина!".

Член СПЧ и глава Комитета против пыток Игорь Каляпин выступал с критикой Кадырова и просил правоохранительные органы проверить его высказывания об ответственности родственников за действия боевиков. В частности, Каляпин осудил сожжение домов родственников членов вооруженных формирований.

В ответ Кадыров заявил, что у него есть информация о причастности человека по фамилии Каляпин к организации нападения боевиков на Грозный в декабре 2014 года.

После этого в Грозном сгорел офис Сводной мобильной группы, в которую входят правозащитники из возглавляемого Каляпиным Комитета против пыток. В марте 2016 года на самого Каляпина было совершено нападение у входа в отель "ГрозныйСити".