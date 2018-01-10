КамАЗ, "Сириус" и онкоцентр: кто возглавил штаб Путина

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В Москве начал работать избирательный штаб Владимира Путина. Президент России, который лично приехал на открытие, объявил, что руководить его кампанией будут сразу три человека.

Штаб Путина возглавили руководитель образовательного центра для одареных детей "Сириус" Елена Шмелева, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Димы Рогачева Александр Румянцев и гендиректор КамАЗа (входит в "Ростех") Сергей Когогин.

Пресс-секретарем избирательного штаба будет журналист Андрей Кондрашов - автор фильма "Крым. Путь на Родину", большое интервью для которого давал Путин.

Сам штаб расположен рядом с Кремлем - в Гостином дворе (Красная площадь, 5), где проводится прямая линия с президентом. По этому адресу штаб уже располагался во время выборов в 2004 году. Во время кампании 2012 года штаб был на Новом Арбате. В этот раз там будет общественная приемная.

Путин прибыл в свой штаб сразу после посещения Тверского вагоностроительного завода, где он пообщался с рабочими. В Гостином дворе он поговорил с волонтерами, которые сейчас собирают подписи в его поддержку, и попросил действовать "исключительно в рамках закона, ничего не нарушая".

"Люди авторитетные, известные в стране"

Накануне сразу несколько СМИ написали, что руководить штабом будут общественники. Собеседники "Коммерсанта" называли возможными кандидатами Шмелеву из "Сириуса", а также главу движения "Волонтеры Победы" Ольгу Амельченкову. В свою очередь, многими региональными штабами, вероятно, будут руководить по два сопредседателя - от "Единой России" и Общероссийского народного фронта, писала газета.

Image caption Путин приехал, когда в штабе проверяли подписные листы в его поддержку

В свою очередь "Дождь" сообщил, что в штабе не будет одного начальника - руководителей может быть от двух до четырех человек. На работу штаба в любом случае будут оказывать значительное влияние руководитель администрации президента Антон Вайно и куратор внутриполитического блока Кремля Сергей Кириенко, сказали собеседники телеканала. Один из источников предположил, что они, возможно, получат формальные посты сопредседателей. В числе других возможных руководителей "Дождь" упоминал Амельченкову, Шмелеву, а также хоккеиста Владислава Третьяка.

Еще в начале декабря спецпредставитель президента по вопросам экологии, бывший глава администрации президента Сергей Иванов говорил, что предвыборный штаб Путина должен возглавить чиновник, а не известный общественный деятель. При этом называть какие-либо имена он отказался.

Тогда же собеседники "Коммерсанта" назвали две кандидатуры на пост главы штаба Путина - Вайно и Кириенко. Последний слухи о том, что он может возглавить штаб, назвал "чушью". О том, что руководителем штаба, возможно, будет Вайно, в середине июля писали и "Ведомости".

Image caption Путин перед приездом в штаб посетил вагонзавод в Твери, чей директор также стал его доверенным лицом

В 2012 году во время третьей президентской кампании штаб Путина возглавлял режиссер Станислав Говорухин. Он же выступил сопредседателем образованного перед выборами Общероссийского народного фронта (ОНФ), на основе которого действовал штаб общественной поддержки президента.

При этом, как писал ряд СМИ, неформальным руководителем той кампании был первый замглавы администрации президента Вячеслав Володин, который сейчас руководит Госдумой.

К выборам-2018 штаб общественной поддержки решили не создавать, рассказывал глава исполкома ОНФ Алексей Анисимов. "В данном случае штаб - это "технический элемент", - объяснял он.

Image caption Путин оставил автограф на доске в своем штабе, а сопредседателей попросил не нарушать закон

Назначение главой штаба чиновников администрации президента - традиционная стратегия. В 2008 году штабом Дмитрия Медведева руководил нынешний мэр Москвы Сергей Собянин, который тогда возглавлял АП. Кампанию Путина в 2004 году вел Дмитрий Козак, на тот момент первый замруководителя АП. В 2000 году штаб Путина возглавлял Медведев в должности замруководителя АП.

Сам Путин на пресс-конференции 14 декабря говорил, что хотел бы, чтобы в штаб вошли "люди авторитетные, известные в стране и которые искренне поддерживают (нынешнюю) политику". Он также уточнял, что к тому моменту в его команде не было "единого решения" по поводу руководителя.

Путин-самовыдвиженец

В конце декабря была создана инициативная группа, необходимая для самовыдвижения Путина. Ее председателем выступила руководитель "Сириуса" Елена Шмелева, а Амельченкова из "Волонтеров России" была ее секретарем. "Сириус" был создан другом Путина, виолончелистом Сергеем Ролдугиным.

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27 декабря Путин подал документы в Центризбирком и на следующий получил разрешение открыть избирательный счет. Согласно закону, фонд кандидата на пост президента не может превышать 400 млн рублей. Путину удалось достичь этой планки за полторы недели - согласно отчету ЦИКа, к 8 января в фонде числилось уже чуть более 400,03 млн руб.

Наибольшая часть пожертвований в фонд поступила от юрлиц. Самый крупные взносы - по 28 млн рублей - сделали "Единая Россия", а также несколько региональных фондов. Как следует из документов, от физического лица поступило одно единственное пожертвование - на сумму 30 тыс. рублей.

Image caption Аренда штаба в Гостином дворе обойдется примерно в 6 млн рублей, сказала финансовый уполномоченный Наталья Орлова

Путин уже потратил свыше 9 млн рублей на изготовление агитационных материалов. Ему как самовыдвиженцу предстоит собрать 300 тысяч подписей - по закону это нужно сделать до конца января.

Сбор подписей стартовал 5 января, им занимаются представители "Единой России", ОНФ, "Волонтеров победы".

Гонка-2018

К настоящему моменту первый барьер центризбиркома для участия в выборах прошли более 15 человек. Среди них два кандидата от парламентских партий - Павел Грудинин (КПРФ) и Владимир Жириновский (ЛДПР).

Помимо Путина, свою инициативную группу зарегистрировал депутат Костромской облдумы Владимир Михайлов. Многим самовыдвиженцам, в том числе оппозиционеру Алексею Навальному, ЦИК в регистрации отказал. Среди других самовыдвиженцев, которым отказала комиссия, - бизнесмен Сергей Полонский, журналист Олег Лурье и супруга муфтия Дагестана Айна Гамзатова.

Навальный оспорил отказ в регистрации в Верховном суде России, однако проиграл как иск, так и апелляцию. В связи с решением ЦИКа политик и его сторонники призвали провести 28 января всероссийскую забастовку избирателей.

Документы в ЦИК подали и представители непарламентских партий, в том числе Григорий Явлинский ("Яблоко"), ведущая Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), журналист Екатерина Гордон ("Партия добрых дел") и бизнес-омбудсмен Борис Титов ("Партия Роста"). Им надо собрать по 100 тысяч подписей.