Площадь перед посольством России в США назовут в честь Немцова

Правообладатель иллюстрации Anatoly Bochinin/TASS Image caption У посольства России в Вашингтоне теперь два адреса - официальный и церемониальный

Городской совет Вашингтона единогласно одобрил законопроект о переименовании площади перед посольством России в честь убитого оппозиционера Бориса Немцова.

У площади с сегодняшнего дня два адреса - официальный, Висконсин-авеню, и церемониальный - площадь Бориса Немцова.

Новые таблички установят 27 февраля, в годовщину смерти политика. Табличек будет четыре, их разместят на каждой из сторон площади.

На них будут отображаться оба адреса - посольство России может пользоваться одним из них по своему усмотрению.

Стоимость установки и производства одной таблички - 170 тысяч долларов, эти деньги выделят из городского бюджета.

Решение о переименовании депутаты местного совета приняли единогласно.

Правообладатель иллюстрации Anvar Galeyev/TASS Image caption Мемориальная табличка на жилом доме на Малой Ордынке в Москве, где жил политик

Идея назвать именем Немцова площадь возле российского посольства обсуждалась в Вашингтоне давно - проект, подобный сегодня принятому горсоветом, сперва появился в сенате США. Его авторами выступили республиканец Марко Рубио и демократ Кристофер Кунс.

Проект вынесли на тайное голосование комитета сената по вопросам международных отношений - его одобрение было заблокировано одним голосом члена комитета.

Соединенные штаты не в первый раз практикуют переименование улиц и площадей своих городом в знак солидарности с представителями оппозиции и лидерами мнений, не совпадающих с официальной линией советского и российского правительств.

В 1984 году, в знак протеста против отношения СССР к диссидентам, в частности, к академику Сахарову, объявившему о начале своей второй голодовки, сенатский комитет США во вопросам бюджетирования переименовал одну из улиц, прилегающих к советскому посольству, в площадь Андрея Сахарова.

В то время это переименование сломало до сих пор существующую практику - до 1984 году улицы называли именами людей, которые были мертвы не менее двух лет. Принятию этого решения сопротивлялись и Госдепартамент, и горсовет Вашингтона, но сенат был непреклонен, и закон вступил в силу.

Media playback is unsupported on your device Кто убил Бориса Немцова? Восемь месяцев процесса, казалось бы, должны были дать ответ.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Ему несколько раз выстрелили в спину из пистолета. По подозрению в совершении преступления несколько дней спустя задержали пятерых уроженцев Чечни.

Процесс по делу об убийстве российского политика завершился в июле этого года. В итоге коллегия присяжных признала всех пятерых подсудимых виновными.

На основании вердикта присяжных судья Московского окружного военного суда Юрий Житников приговорил обвиняемых к срокам от 11 до 20 лет лишения свободы.