Почему ключевой свидетель по делу Белых хочет поменять показания?

Правообладатель иллюстрации Mikhail Japaridze/TASS Image caption Белых обвиняют в получении взяток на сумму в 600 тысяч евро за покровительство проектам кировских предприятий. Бывший губернатор категорически отвергает обвинения

Один из главных свидетелей обвинения по делу Никиты Белых, бывший владелец кировского предприятия НЛК Ларицкий, утверждал, что весной 2012 года передал 200 тысяч евро в качестве взятки губернатору Кировской области. Теперь Ларицкий хочет дать "истинные показания" и рассказать об оказанном на него давлении, заявил во вторник на процессе адвокат Белых Андрей Грохотов.

По версии обвинения, именно от Ларицкого Белых получил первую взятку из тех, что ему вменяют.

Сам Ларицкий в конце 2016 года был приговорен к трем годам колонии за мошенничество с кредитами Сбербанка и сейчас отбывает наказание. Заявление о даче взятки Белых бизнесмен написал лишь после задержания экс-губернатора - в тот момент, когда и сам находился в СИЗО в ожидании приговора. Суд по делу Белых заслушал показания предпринимателя в октябре.

"В день, когда был допрошен Ларицкий, мы одним автозаком ехали из Лефортово в суд. Альберт Эдуардович [Ларицкий] попросил прощения за то, что он вынужден будет давать показания, подтверждающие то, что он говорил на предварительном следствии, поскольку в противном случае для него могут наступить вредные последствия", - рассказал Белых на заседании во вторник, 9 января.

По словам бывшего губернатора, он не стал спрашивать Ларицкого, о каких именно последствиях может идти речь, однако попросил своего адвоката связаться с представителем бизнесмена.

Защитник Белых Грохотов уточнил, что сейчас Ларицкий готов повторно явиться на процесс против экс-главы Кировской области и "сообщить суду правду". Об этом говорится в письме адвоката Ларицкого, которое защита Белых получила утром 9 января.

В документе, на который ссылается Грохотов, идет речь о том, что предприниматель "не был достаточно откровенен во время допроса". Ларицкий не сообщил суду некие важные сведения в связи с "обстоятельствами, которые довлели над ним" и которые теперь "отпали", пересказал содержимое письма на заседании суда Грохотов.

Защита Белых попросила о повторном допросе предпринимателя. Прокуроры в ответ на это заявили, что не видят оснований доверять этому письму. Кроме того, у бывшего губернатора уже была возможность задать все интересующие его вопросы Ларицкому, указывали гособвинители.

Судья Татьяна Васюченко встала на сторону обвинения и отказалась вновь слушать показания бизнесмена в суде.

Получить комментарии адвоката Манучара Бжалавы, представляющего интересы Ларицкого, Русской службе Би-би-си не удалось.

Неизвестный день

Во время допроса в октябре 2017 года Ларицкий рассказывал, что передал взятку по требованию заместителя Белых в областном правительстве Сергея Щерчкова.

Принадлежавшее бизнесмену предприятие участвовало в программе приоритетных инвестпроектов, которая позволяла арендовать лесные участки на льготных условиях. Во время согласования участков для лесозаготовки руководство НЛК "то ли в 2010, то ли в 2011 году" обратилось к Щерчкову, который курировал эту сферу в областном правительстве, рассказывал три месяца назад на допросе Ларицкий.

Зампред правительства, по словам предпринимателя, обещал помочь. "На одном из совещаний в конце 2011 года, когда мы выходили из кабинета, он сказал: "Не забудьте нас поблагодарить", - утверждал тогда Ларицкий. По его мнению, "исходя из бизнес-лексики", это было требование денег.

Размер взятки, по словам Ларицкого, он определил сам. Согласно материалам дела, деньги были переданы кировскому руководству между 17:00 и 18:00 часами в один из дней с марта по май 2012 года.

Согласно показаниям Ларицкого, в тот день он прилетел в Киров, но не смог самостоятельно отдать пакет с 200 тысячами евро Щерчкову. Он отправил вместо себя на встречу с замглавы правительства гендиректора НЛК Владимира Сысолятина. Получив пакет от Сысолятина, Щерчков якобы отправился в кабинет губернатора и лично передал деньги Белых.

Несмотря на то, что передача пакета между предполагаемыми участниками этих событий происходила, согласно материалам дела, в один день, следствие уклонилось от выяснения точной даты, заявил на заседании суда во вторник адвокат Грохотов.

Сам Ларицкий утверждал, что череда встреч, в результате которой в здании областного правительства оказались 200 тысяч евро, произошла 21 марта 2012 года. Сысолятин и Щерчков не смогли назвать точную дату.

Однако версии Ларицкого противоречат данные реестра полетов: согласно им, 21 марта самолет Ларицкого вылетел из Кирова примерно на полчаса раньше описанных им событий, указывает защита Белых. Кроме того, вечером того дня и Белых, и Щерчков находились на дне рождения своего коллеги - бывшего замгубернатора Александра Галицких, рассказал сам Галицких на заседании 9 января.

По словам адвоката Грохотова, из данных реестра полетов, который зафиксировал посещения Ларицким Кирова, следует, что описываемый им эпизод передачи денег мог бы происходить 15 марта - на вечер того дня был запланирован частный рейс Ларицкого из Кирова в Москву.

Однако в этот день Белых был в командировке - сначала в Москве, а затем в Набережных Челнах, а значит, никакой передачи денег в Кирове быть не могло, указывает его защита, ссылаясь на оглашенные во вторник в суде электронные графики работы бывшего губернатора.