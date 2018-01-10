Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Бэннон считался одним из самых радикально настроенных советников Дональда Трампа

Стив Бэннон, бывший главный стратег Дональда Трампа, покинул пост руководителя правопопулистского портала Breitbart News, говорится в заявлении компании.

Решение компании было принято после многочисленных инвектив хозяина Белого дома и его помощников в адрес Бэннона, которому в книге Мартина Вульфа "Огонь и ярость" приписывались скандальные высказывания о членах семьи президента.

В частности, он назвал встречу Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом Наталией Весельницкой во время предвыборной кампании 2016 года изменой.

Бэннон считался знаменосцем популистского крыла окружения Трампа, отстаивающего идею о том, что международные обязательства и альянсы США вредят благополучию страны.

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Летом 2016 года Бэннон покинул свой пост в Белом доме и вернулся в Breitbart News. Тогда он заявлял, что изначально не рассчитывал проработать в администрации больше года и что вне стен Белого дома он сможет принести президенту Трампу больше пользы.

В частности, он утверждал, что реализацию планов президента саботирует истеблишмент Республиканской партии, и потому принялся поддерживать на всех выборах новых радикально настроенных кандидатов.

На досрочных выборах сенатора от штата Алабама Бэннон энергично помогал кандидату Рою Муру, невзирая на откровения о том, что в прежние годы тот домогался несовершеннолетних девочек. Мур потерпел поражение на выборах, в результате чего впервые за несколько десятилетий Алабама отправила в сенат представителя Демократической партии.

Бэннон посреди руин

Энтони Зуркер, Би-би-си, Вашингтон

Падение Стива Бэннона с властного Олимпа теперь окончательно. Сначала ему пришлось уйти с одного из самых важных постов в Белом доме. А сейчас его разжаловали с поста главы медиаимперии, которую он сам помогал создавать.

Ему некого винить, кроме самого себя. В обоих случаях его сгубили его решения публично говорить, что он думает. Он критиковал политику администрации Трампа, а потом совершил еще более страшный грех - нелицеприятно высказался о членах семьи президента.

После того как на прошлой неделе Белый дом дал ясно понять, что пришло время выбирать между Трампом и Бэнноном, для большинства консервативно настроенных республиканцев выбор был очевиден.

Бэннон надеялся продвигать и финансировать кандидатов-инсургентов на республиканских праймериз в 2018 году. Теперь этим надеждам пришел конец.

Более того, у него на глазах президент, которому он помогал продвигать идеи экономического национализма во время предвыборной кампании, теперь ведет переговоры о полной реформе иммиграционного законодательства, хвастается значительным понижением налогов для корпораций и собирается отправиться на саммит в Давос в Швейцарии.

Это не похоже на революцию, о которой всего год назад мечтал Бэннон.

В последние дни Дональд Трамп дал Бэнному издевательскую кличку "замызганный Стив". Бэннон и правда часто одевается довольно небрежно, но подобными эпитетами Трамп обычно награждает тех, кого он считает важными оппонентами - Хиллари Клинтон, например, он постоянно называл "жуликоватой Хиллари".

В прошедшие выходные миллиардерша Ребека Мерсер заявила, что прекращает финансировать политическую деятельность Бэннона.

В воскресенье Бэннон заявил, что его слова об измене относились не к сыну Трампа, а к другому бывшему советнику Трампа Полу Манафорту, который также присутствовал на встрече с адвокатом из России в Трамп-Тауэр.

Обвинения в связях штаба Дональда Трампа с Россией сейчас расследуются специальным прокурором, а также несколькими комитетами сената и палаты представителей.

Бэннон был председателем совета директоров Breitbart News с 2012 года.

В заявлении Breitbart News говорится, что стороны "будут работать вместе над своевременной передачей дел".

Бэннон, со своей стороны, заявил, что чувствует "гордость за то, чего достигла команда Breitbart за столь короткий период".

Генеральный директор Breitbart Ларри Солов сказал, что: "Стив - ценная часть нашего наследия, и мы всегда будем благодарны за его вклад и за то, чего он помог нам достигнуть".