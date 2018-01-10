Умер актер Михаил Державин

Правообладатель иллюстрации Mudrats Alexandra/TASS Image caption Державин умер в возрасте 81 года после продолжительной болезни

Народный артист России Михаил Державин скончался в среду, 10 января, на 82-м году жизни, сообщают российские информагентства со ссылкой на московский Театр сатиры, где работал актер.

В сообщении театра говорится, что артист скончался после тяжелой и продолжительной болезни. О дате прощания и похорон объявят позже.

Михаил Державин родился 15 июня 1936 года в Москве. Его отцом был актер Театра имени Вахтангова Михаил Державин-старший. Он умер, когда Державину-младшему было 15 лет. У него также было две сестры.

В 1954-м Державин-младший поступил в Театральное училище имени Щукина. Он работал в Московском театре имени Ленинского комсомола и в Театре на Малой Бронной. В первом его визитной карточкой стала роль Бубуса в спектакле "Опасный возраст", во втором - главная роль в постановке "Банкет".

С 1968 года перешел в Театр сатиры, где в 1980-х стал ведущим актером. Державин играл главные роли в спектаклях "Горе от ума", "Вишнёвый сад", "Ревизор".

Кроме театра, Державин играл в кино и телесериалах. Его первым фильмом стала картина "Они были первыми" (1956), где актер сыграл гимназиста Женьку. Державин снимался в фильмах "Трое в лодке, не считая собаки" (1979), "Чокнутые" (1991), ТВ-спектакле "Маленькие комедии большого дома" (1974), в сериале "Ревизор" (1982).

В 1970-е годы актер был в роли пана Ведущего в телепередаче "Кабачок "13 стульев". Эта программа была очень популярна в Советском Союзе и принесла настоящую известность артисту.

Актер получил орден "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени, а также орден Дружбы и орден Почета.

Державин был женат трижды, от брака с Ниной Буденной, дочерью знаменитого военачальника Семена Буденного, у него есть дочь и два внука.

С 1980 года актер был в браке с Роксаной Бабаян.