Модель-трансгендер впервые появилась на обложке Playboy в Германии
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Немецкий Playboy впервые поместил на обложку модель-трансгендера. 21-летняя Джулиана Фарфалла, сменившая пол в 16 лет, прославилась после участия в реалити-шоу на телевидении.
Фарфалла позировала топлес - это общее правило для всех эротических журналов, издающихся на территории Германии.
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Главный редактор немецкого Playboy Флориан Бойтин заявил, что Фарфалла - прекрасный пример того, насколько важна борьба за право на самоопределение.
В октябре 2017 года французская модель-трансгендер Ин Ру впервые стала "девушкой месяца" Playboy.
В прошлом году другая модель-трансгендер появилась в американском Playboy, ее фото было опубликовано на развороте.
Фарфалла до операции носила имя Паскаль Радемахер. Она родилась в городе Брайсгау на юго-западе Германии.
По ее словам, с ранних лет она чувствовала себя в чужом теле. Операцию по смене пола ей провели в 16 лет.
Номер с ее фотографией на обложке должен появиться в продаже в четверг, 11 января. В своем "Инстраграме" модель написала, что очень гордится журналом.
В прошлом году Фарфалла участвовала в реалити-шоу "Топ-модель по-немецки".
По словам Бойтина, фото трансгендера на обложке не идет вразрез с идеями основателя журнала Хью Хеффнера, который выступал против любой формы дискриминации.