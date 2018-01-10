Модель-трансгендер впервые появилась на обложке Playboy в Германии

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Правообладатель иллюстрации Playboy Image caption В Германии журнал с Джулианой Фарфаллой поступит в продажу в четверг

Немецкий Playboy впервые поместил на обложку модель-трансгендера. 21-летняя Джулиана Фарфалла, сменившая пол в 16 лет, прославилась после участия в реалити-шоу на телевидении.

Фарфалла позировала топлес - это общее правило для всех эротических журналов, издающихся на территории Германии.

Главный редактор немецкого Playboy Флориан Бойтин заявил, что Фарфалла - прекрасный пример того, насколько важна борьба за право на самоопределение.

В октябре 2017 года французская модель-трансгендер Ин Ру впервые стала "девушкой месяца" Playboy.

В прошлом году другая модель-трансгендер появилась в американском Playboy, ее фото было опубликовано на развороте.

Фарфалла до операции носила имя Паскаль Радемахер. Она родилась в городе Брайсгау на юго-западе Германии.

По ее словам, с ранних лет она чувствовала себя в чужом теле. Операцию по смене пола ей провели в 16 лет.

Номер с ее фотографией на обложке должен появиться в продаже в четверг, 11 января. В своем "Инстраграме" модель написала, что очень гордится журналом.

В прошлом году Фарфалла участвовала в реалити-шоу "Топ-модель по-немецки".

По словам Бойтина, фото трансгендера на обложке не идет вразрез с идеями основателя журнала Хью Хеффнера, который выступал против любой формы дискриминации.