Женщинам на Шри-Ланке разрешили покупать алкоголь

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Власти Шри-Ланки отменили запрет на продажу алкоголя женщинам старше 18 лет. Этот запрет, действовавший в стране более 60 лет, признан дискриминационным.

Женщинам также разрешат работать в местах, где продается алкоголь, без предварительного одобрения властей, сообщил министр финансов Шри-Ланки Мангала Самаравера.

Закон, запрещавший женщинам покупать алкогольную продукцию, действовал в стране с 1955 года.

Как отмечал министр Самаравера ранее, подобные законы препятствуют развитию страны, и их отмена является одной из ключевых задач властей.

Кроме того, за последние несколько лет на Шри-Ланке резко увеличилось количество женщин, нелегально употребляющих алкоголь, говорил в 2016 году президент страны Майтрипала Сирисена.

В то же время противники отмены закона опасаются, что изменения могут привести к росту числа пьющих женщин.

На Шри-Ланке большинство женщин традиционно предпочитают не употреблять алкоголь, считая, что это противоречит культуре страны.