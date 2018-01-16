Российский госфонд вновь готов искать инвестора "Детскому миру"

Правообладатель иллюстрации Sergey Bobylev/TASS Image caption Основной акционер АФК "Системы" Владимир Евтушенков на открытии одного из магазинов сети "Детский мир"

Один из самых крупных корпоративных конфликтов в российской истории между Роснефтью и АФК "Система" привел к срыву крупной международной сделки - по биржевому размещению акций "Детского мира". Теперь компании достигли мирового соглашения. И инвесторы готовы вернуться к этому вопросу.

Российский фонд прямых иностранных инвестиций рассматривает возможность повторного размещения акций "Детского мира", сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев журналистам на Гайдаровском форуме в Москве, передает корреспондент Русской службы Би-би-си.

"Мы видим, что к акциям "Детского мира" есть интерес от ряда наших партнеров. Речь бы шла о миноритарном пакете. Опять-таки мы считали, что спрос на него был бы хороший, потому что сейчас и на рынках хорошая ситуация, и ситуация "Системы" стабилизирована", - сказал Дмитриев журналистам.

"Мы рассматриваем возможность SPO (вторичного размещения акций - Би-би-си), где будут акции продавать и "Система", и Российско-китайский инвестфонд", - добавил он.

Изначально предполагалось, что на бирже продадут 6,3% акций "Детского мира". Но в декабре 2017 года АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation) сообщили об отмене размещения. Издание "Коммерсант" сообщало о сумме сделки в 4,2 млрд рублей.

Произошло это после того, как Арбитражный суд Башкирии решил арестовать ряд активов "Системы" общей стоимостью 131,6 млрд рублей. Под арест попал также пакет "Детского мира". В определении суда стоимость пакета составляла 33,8 млрд рублей.

"Требования и действия НК "Роснефть" и АНК "Башнефть" создали очевидные препятствия для поступления новых иностранных инвестиций в экономику РФ", - говорилось в сообщении "Системы" об отмене сделки.

РФПИ ранее предоставил "Системе" 40 млрд рублей на выплату по мировому соглашению с "Роснефтью". Дмитриев говорил, что кредит выдан под залог "Детского мира" и БЭСК на шесть месяцев. Вторым кредитором выступил Сбербанк.

Заявление о мировом соглашении 25 декабря 2017 года подали "Роснефть", Башнефть", АФК "Система", "Система-Инвест" и министерство земельных и имущественных отношений Башкирии. Суд одобрил его на следующий день.

По нему сама "Система" и ее "дочка" "Система-Инвест" выплатят "Башнефти" (ее акционером является "Роснефть") 100 млрд рублей.