Хакеры: задачей Макларена было не пустить Россию на Олимпиаду

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Хакеров из Fancy Bear считают причастными к атаками на компьютеры ОБСЕ, Всемирного антидопингового агентства и Международной ассоциации легкоатлетических федераций

Хакеры, называющие себя Fancy Bears' Hack Team ("Команда взлома Причудливых (иначе - Нарядных) медведей"), заявили, что получили переписку высокопоставленных членов Международного олимпийского комитета (МОК).

Из нее якобы следует, что одной из целей доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена о систему употребления допинга в российском спорте была вовсе не борьба с нарушениями, а отстранение России от Олимпиады.

В июле 2016 года докладчик ВАДА в своем докладе заявил, что российские власти, в том числе министерство спорта и ФСБ, покрывали спортсменов, применяющих допинг. Во втором докладе, вышедшем в июле того же года, Макларен пришел к выводу, что в России существовала государственная допинговая программа.

Хакеры Fancy Bears, которые, как считаются, симпатизируют России, утверждают, что в их распоряжении оказалась переписка директора по правовым вопросам МОК Говарда Ступпа с генеральным директором МОК Кристофом де Кеппером и научным директором МОК Ричардом Бюджеттом.

В документах якобы сказано, что Макларен сначала сотрудничал с комиссиями МОК, но позднее отказался от этого, сославшись на занятость.

"Выглядит так, что целью первой части доклада Макларена было отстранение сборной России от Игр в Рио-де-Жанейро, - писал Ступпа коллегам по МОК. - А второй части? Отстранение команды России от Игр в Пхенчхане? Но никак не разбирательство с делами спортсменов на индивидуальной основе".

Изучив всю украденную переписку, хакеры пришли к выводу, что ВАДА, штаб-квартира которой находится в Монреале, при поддержке Олимпийского комитета США "объявила крестовый поход" против МОК, чтобы дискредитировать организацию.

В Fancy Bear считают, что "американцы и канадцы стремятся исключить европейцев" из руководства олимпийского движения и добиться "политического господства англоязычных народов".

"Более того, они стремятся лишить старых коррумпированных чиновников Лозанны доступа к многомиллионным средствам и взяткам, которые составляют неотъемлемую часть спортивного мира", - заявили хакеры.

"По словам директора по правовым вопросам МОК Говарда Ступпа, Ричарду Макларену был дан четкий политический наказ вытеснить российскую команду из числа участников Игр, а также дискредитировать МОК и все олимпийское движение, чтобы ВАДА получило возможность ловить рыбку в мутной воде", - говорится в сообщении Fancy Bears.

Хакеры также утверждают, что команда Макларена тесно связана с американским ФБР. Так, пишут в Fancy Bears, член его команды Ричард Янг является партнером в компании Bryan Cave, которая, по словам хакеров, тесно сотрудничает с бюро.

МОК и ВАДА пока не комментируют публикацию Fancy Bear.

Кто такой Ричард Макларен

Канадский профессор права, спортивный юрист Ричард Макларен в июле 2016 года представил итоги расследования обвинений российских участников Олимпиады в Сочи в употреблении допинга. Макларен утверждал, что власти России, в частности министерство спорта, покрывали применение допинга российскими спортсменами на сочинской Олимпиаде.

По итогам индивидуального рассмотрения дел МОК пришел к выводу, что тесты на допинг были целенаправленно сфальсифицированы у 25 российских спортсменов, представляющих зимние виды спорта, их результаты аннулированы.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Ричард Макларен утверждает, что масштабная схема подмены допинг-проб развивалась в России с 2011 года

Те из них, кто получил награды Сочи-2014, лишены медалей: лыжник Александр Легков - золота в марафоне на 50 км, Максим Вылегжанин - двух серебряных медалей, в скелетоне Александр Третьяков потерял золото, Елена Никитина - бронзу, две золотые награды в бобслее будут отобраны у Александра Зубкова и членов его четверки. Конькобежка Ольга Фаткулина лишилась серебра Сочи-2014. Женская команда по биатлону потеряла серебро за эстафету.

У некоторых из наказанных спортсменов никогда не было положительных допинг-проб и напрямую запрещенные препараты у них не обнаружены.

Fancy Bear против спортивных чиновников

В декабре 2016 года Макларен опубликовал вторую часть доклада, в которой говорилось, что более тысячи российских атлетов в почти 30 видах олимпийского и паралимпийского спорта воспользовались российской допинговой госпрограммой.

Fancy Bear впервые атаковали ВАДА в сентябре 2017 года. Тогда они получили доступ к данным электронной системы ADAMS, в которой хранится информация о положительных пробах на допинг.

Правообладатель иллюстрации Screenshot - fancy bears Image caption Специалисты по кибербезопасности из таких компаний как FireEye и CrowdStrike утоверждают, что за Fancy Bear стоят российские власти

В июле 2017 года года технический директор американской компании CrowdStrike Дмитрий Альперович обвинил Fancy Bear во взломе компьютерных сетей Национального комитета Демократической партии США, хотя публичную ответственность за взлом взял на себя ранее неизвестный хакер Guccifer 2.0. Якобы до Fancy Bear сети демократов взломала еще одна группировка Cozy Bear ("Уютный медведь").

Специалистам эта группа известна с середины 2000-х как APT 28 ("целевая кибератака № 28"), Sofacy (так ее называют "Лаборатория Касперского" и Palo Alto Networks - по названию из используемых вредоносных программ) и Pawn Storm (имя дано компанией Trend Micro из-за сходства атак с тактикой пешечного штурма в шахматах).