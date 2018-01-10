Компания Дерипаски подала в суд на бывшего главу штаба Трампа

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Принадлежащая российскому миллиардеру Олегу Дерипаске компания Surf Horizon Limited подала в суд на бывших политтехнологов Трампа Пола Манафорта и Ричарда Гейтса. Представители компании обратились в Верховный суд Нью-Йорка с иском в размере 25 млн долларов.

Юристы Дерипаски утверждают, что в результате сделки по покупке активов украинского кабельного оператора Black Sea Cable политтехнологи обманным путем выманили у бизнесмена 18,9 млн долларов.

Эти средства, согласно материалам дела, Дерипаска инвестировал в Black Sea Cable в 2008 году - по совету Манафорта.

Политтехнолог и его партнер Рик Гейтс, в свою очередь, якобы пользовались этими деньгами при помощи подконтрольных им банков, "переводя средства туда-обратно без очевидных бизнес-оснований", - и в конечном итоге способствовали тому, что эта сумма испарилась.

По словам представителей Дерипаски, за свои услуги Манафорт и Гейтс получили 7,35 млн долларов.

Представители Surf Horizon Limited также указали, что конечная стоимость сделки составила 17,8 млн долларов - разница между заявленной и реальной суммами была разделена между двумя компаниями, принадлежащими Гейтсу и Манафорту, на что, согласно заявлению Surf Horizon Limited, компания никогда не давала своего согласия.

Таким образом, в карманах американских политтехнологов осели дополнительно еще 900 тысяч долларов.

Согласно судебным материалам, начиная с 2010 года, Surf Horizon Limited неоднократно запрашивала новую информацию об инвестиции в Black Sea Cable.

По словам представителей Дерипаски, Гейтс неоднократно заверял их, что работает над продажей украинской кабельной компании, в то время как партнеры уже давно утратили свою долю в Black Sea Cable.

Компания Surf Horizon Limited утверждает, что начала внутреннее расследование в 2014 году и обратилась в суд, но ни Манафорт, ни Гейтс, несмотря на требование суда, не предоставили документов, которые бы пролили свет на судьбу 26-миллионных инвестиций.

Surf Horizon Limited заявила о желании получить 1,1 млн долларов в качестве компенсации за жульничество, еще 1,75 млн - за стоимость юридических услуг в раскрытии мошеннической схемы и 25 млн - в качестве компенсации убытков, полученных в результате действий Манафорта и Гейтса.

Представители Манафорта и Гейтса пока не прореагировали на судебный иск, самим же политтехнологам запрещено общаться с журналистами - оба с конца 2017 года находятся под следствием.

Их обвиняют в заговоре против США, мошенничестве и отмывании денег, полученных в результате работы на украинское правительство Азарова, "Партию Регионов" и бежавшего президента Виктора Януковича.