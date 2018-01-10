В парижском отеле Ritz ограблен ювелирный магазин

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Полиция охраняет задний выход из гостиницы, ведущий на улицу Камбон

Вооруженные люди ограбили ювелирный магазин в знаменитом парижском отеле Ritz, прихватив ювелирных украшений и драгоценностей на несколько миллионов евро.

Как сообщает Франс пресс, пятеро мужчин, вооруженных топорами, разбили витрину бутика, расположенного на первом этаже гостиницы, около 18.30 по местному времени.

По сообщению полиции, трое из пяти грабителей были арестованы, двум удалось скрыться.

Пока неизвестно, удалось ли полиции вернуть украденные драгоценности, общая стоимость которых, по предварительным данным, превышает 4 млн евро.

Шикарный пятизвездочный отель Ritz находится на Вандомской площади - на правом берегу Сены, в самом сердце Парижа. Буквально в соседнем доме расположено французское министерство юстиции.

Внутри гостиницы, у бокового выхода, имеется галерея из пяти бутиков и 95 витрин, где выставлены драгоценности, часы и дизайнерская одежда.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Ritz - один из наиболее роскошных отелей Парижа

Местная газета Le Parisien со ссылкой на источник в полиции сообщает, что грабителей спугнуло появление полицейского патруля, однако двум преступникам все же удалось скрыться на мопеде.

Комиссар полиции Парижа поблагодарил в "Твиттере" полицейских за быструю реакцию и арест трех грабителей.

Очевидцы сообщают, что в этом районе усилено полицейское патрулирование.