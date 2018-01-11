Трамп заявил, что спецпрокурор Мюллер вряд ли его допросит

Правообладатель иллюстрации Mark Wilson Image caption Трамп сказал, что поговорит с адвокатами по вопросу о возможной даче показаний

Президент США Дональд Трамп заявил, что его допрос у специального прокурора Роберта Мюллера, расследующего версию о сговоре его окружения с Россией, "маловероятен".

В понедельник несколько американских СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что очная беседа самого Мюллера или его подчиненных с президентом может состояться в ближайшие недели и что в настоящее время адвокаты Трампа обсуждают параметры этого разговора. Сам Трамп еще в июле говорил о готовности к встрече с Мюллером.

Но на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Эрной Солберг в понедельник Трамп ответил на вопросы журналистов о возможности допроса уклончиво, сказав, что поговорит со своими адвокатами. "Посмотрим, что будет", - добавил президент.

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"Вот уже 11 месяцев над нашей администрацией висит эта туча ложных обвинений, висит над нашим правительством, и это мешает правительству работать", - сказал президент на повторный вопрос, готов ли он дать показания Мюллеру и его следователям.

"Поскольку не было сговора, а никто никакого сговора ни на каком уровне не нашел, вряд ли дело даже дойдет до дачи показаний", - добавил Трамп.

О возможности допроса Трампа в понедельник сообщили Washington Post, Си-эн-эн и Эн-би-си со ссылкой на неназванные источники, "знакомые с ситуацией".

По информации источников, Роберт Мюллер якобы заявил о желании встретиться и поговорить с глазу на глаз с президентом во время встречи с его юристами Джоном Даудом и Джеем Секулоу.

Источники изданий также сообщили, что Трамп не противится самой идее встречи со спецпрокурором и считает, что это снимет все вопросы о предполагаемой координации действий между его штабом и Кремлем во время избирательной кампании 2016 года.

Беспокойство адвокатов

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Роберт Мюллер никак не комментирует свои действия

Пресса также писала, что у адвокатов Трампа перспектива личной встречи президента и спецпрокурора с глазу на глаз вызывала заметную тревогу.

Сообщалось, что они пытаются согласовать с Мюллером параметры вопросов, которые тот смог бы задать президенту, а по возможности ограничиться письменными ответами на эти вопросы.

Трамп неоднократно отрицал какое-либо сотрудничество своего предвыборного штаба с Кремлем и лишь изредка и неохотно обсуждал сам факт российского вмешательства в президентские выборы 2016 года, который американские спецслужбы в январе 2017 года коллективно признали доказанным.