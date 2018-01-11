"Мемориал": полиция Чечни склоняла Оюба Титиева к самооговору

Правообладатель иллюстрации Anton Podgayko/Tass Image caption Правозащитники полагают, что полиция могла использовать родных Титиева в качестве заложников

Чеченская полиция пришла к родственниками главы представительства правозащитного центра "Мемориал" в Грозном Оюба Титиева, задержанного ранее по подозрению в хранении наркотиков. В "Мемориале" утверждают, что за счет угроз родственникам Титиева его пытаются склонить к самооговору.

По информации центра, 10 января сотрудники полициии пришли в дом Титиева в селе Курчалой и заявили, что разыскивают его брата Якуба Титиева и сына Бекхана Титиева.

"Узнав, что обоих в тот момент в Курчалое не было, полицейские пришли в ярость. Они заявили, что Бекхан и Якуб завтра же, 11 января, должны явиться к участковому уполномоченному полиции, и угрожали в противном случае неприятностями их родным", - говорится в сообщении пресс-службы.

Затем, как сообщает "Мемориал", полицейские выгнали родных Титиева на улицу, заперли дом и ушли, забрав с собой ключи.

Причины поиска родных Титиева полицейские не объяснили, однако, как считает член совета "Мемориала" Олег Орлов, правозащитники могут использовать их в качестве заложников. Чеченская полиция сообщение "Мемориала" пока не прокомментировала.

Адвокат Титиева Петр Заикин подтвердил РБК, что полицейские склоняли Титиева к самооговору и угрожали его родственникам.

"Ему угрожали, что если он себя не оговорит, то будет создан ряд неприятностей его родственникам, включая возбуждение уголовного дела в отношении членов его семьи по статье 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности)", - сказал адвокат.

"Специфический запах"

Ранее Орлов со ссылкой на адвоката Титиева сообщил Би-би-си, что на правозащитника заведено уголовное дело по статье 228 уголовного кодекса России (незаконное приобретение, хранение и перевозка наркотиков).

Оюб Титиев был задержан 9 января. В главном управлении МВД по Чечне заявили, что в автомобиле "Лада Калина", которым он управлял, нашли пакет с веществом "со специфическим запахом марихуаны".

В четверг стало известно, что глава президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов направил обращение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой провести проверки по факту задержания Оюба Титиева.

Как отмечается в обращении, есть основания предполагать, что задержание Титиева может быть связано с его правозащитной деятельностью, а наркотики, обнаруженные в его автомобиле, могли быть подброшены с целью компрометации.

Член совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова накануне заявила, что сам Титиев отрицает причастность к найденным в его автомобиле наркотикам.

Обеспокоенность по поводу задержания Титиева выразили также власти США и Евросоюза. Госдепартамент США накануне призвал российские власти гарантировать, что права Титиева будут защищены "в соответствии с Конституцией России и с принятыми ей обязательствами по правам человека".

В Кремле ситуацию с задержанием Титиева не комментируют.