Скандал с VIP-камерами в "Матросской тишине" привел к первой отставке

Правообладатель иллюстрации Sherbak Alexander/TASS Image caption В "элитных" камерах есть телевизор и холодильник, и они больше похожи на отель, говорилось в статье.

Публикация о якобы имеющихся в московском следственном изоляторе "Матросская тишина" комфортабельных камерах для состоятельных арестантов стоила должности одному из руководителей СИЗО. Как сообщают российские информагентства, уволен заместитель начальника изолятора, еще три сотрудника наказаны.

Пресс-служба ФСИН, на которую ссылаются агентства, не привела в своем сообщении имя уволенного сотрудника. Всего у начальника "Матросской тишины" Владимира Клочека было четыре заместителя.

Камера повышенной комфортности

Статья замглавы столичной общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Евы Меркачевой появилась 13 декабря 2017 года в газете "Московский комсомолец". Меркачева утверждала, что в СИЗО открылись особые комфортные камеры.

"Вип-камеры там мало чем отличаются от стандартных номеров в отеле - полупустые, просторные, красивые, и я бы даже сказала, модные, - писала Меркачева. - Размером почти на всю стену телевизор, стильный подвесной унитаз, элегантные полочки-крючочки... Кажется, что ты не в "Матросской тишине", а в отеле где-нибудь на Мальдивах".

В этих камерах, по ее словам, был также душ и холодильник. Одновременно, замечала она, в "Матросской тишине" есть корпус, "где заключенные живут хуже, чем бомжи в подвале".

"Антисанитария, жуткая теснота, духота... Страшные обшарпанные коридоры, неприятный специфический запах... Постельное белье грязного цвета, сбитые матрасы и подушки совершенно мерзкого вида..." - так описывала Меркачева этот корпус.

Со ссылкой на пожелавшего сохранить анонимность адвоката она сообщила, что для того, чтобы попасть в комфортную камеру, необходимо дать взятку в размере около миллиона рублей.

Правообладатель иллюстрации Sherbak Alexander/TASS Image caption Прокуратура потребовала возбудить дело о злоупотреблении полномочиями

Спустя два дня Меркачева сообщила РИА Новостям, что в "вип-камеры" стали сажать обычных подсудимых. Кроме того, говорила она, в СИЗО стали убирать предметы интерьера из обнаруженных камер. "Были убраны всякие коврики и прочие предметы роскоши, которым не место в камере СИЗО. Таким образом, руководство отреагировало на наше сообщение", - сказала она.

Проверки и запреты

Проверку по этим сообщениям начала ФСИН, а также прокуратура Москвы. Прокуратура по итогам проверки заявила, что специально оборудованных "вип-камер" не нашла - по данным прокуроров, речь шла о различиях между уже отремонтированными и еще не отремонтированными камерами.

Тем не менее надзорное ведомство выявило другие нарушения, после чего вынесло представление с требованием привлечь сотрудников СИЗО к уголовной ответственности по статье 285 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РФ из-за нарушения положения о раздельном содержании разных категорий заключенных.

В свою очередь общественная наблюдательная комиссия также 10 января сообщала, что после статьи в МК ее членов перестали пускать в "Матросскую тишину" и "Кремлевский централ", где сейчас находится осужденный по обвинению в получении взятки экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев.

"21 декабря мы с коллегами попытались проверить условия содержания Алексея Улюкаева в "Кремлевском централе", но к Улюкаеву нас не пустили, ссылаясь на некие повестки", - сообщил изданию РБК член столичной ОНК Иван Мельников.

"Впоследствии из "Матросской тишины" мы получили документ, подписанный начальником Владимиром Клочеком, в нем содержался запрет от следователя Пякшева посещать оба изолятора в связи с желанием допросить нас по какому-то делу", - добавил он.

О полученном запрете на посещение "Матросской тишины" рассказала и сама Меркачева. "Мне пришло письмо начальника СИЗО номер 1 Владимира Клочека о запрете на посещение", - сказала она в разговоре с РБК.