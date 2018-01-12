Лидера "Шалтай-Болтая" отказались освободить досрочно

Правообладатель иллюстрации Artyom Korotaev/ TASS Image caption Ранее Владимир Аникеев признал вину в незаконном доступе к информации

Лефортовский районный суд Москвы отклонил ходатайство об условно-досрочном освобождении лидера хакерской группировки "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева, осужденного в 2017 году на два года колонии за незаконный доступ к компьютерной информации.

Владимир Аникеев, известный также под псевдонимом Льюис, признал вину и пошел на сделку со следствием. Судебные слушания проходили в закрытом режиме, так как материалам дела Аникеева был присвоен гриф "секретно".

Следователи установили, что лидер "Шалтай-Болтая" был причастен к взлому электронной почты шести человек, в том числе пресс-секретаря премьера Натальи Тимаковой, помощника президента Андрея Белоусова и сотрудника администрации президента Тимура Прокопенко. При этом Тимакова и Прокопенко не были признаны потерпевшими по делу.

Хакерская группа "Шалтай-Болтай" ("Анонимный интернационал") может стоять за взломами персональных аккаунтов и других высокопоставленных российских чиновников и известных бизнесменов. В частности, от лица группы в интернет утекла переписка, якобы принадлежавшая вице-премьеру Аркадию Дворковичу и сотрудникам "фабрики троллей" в Петербурге.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Хакеров из "Шалтай-Болтая" подозревали и во взломе аккаунта в "Твиттере" самого Дмитрия Медведева

По версии следствия, Аникеев возглавлял группу. Он был арестован 9 ноября 2016 года. Еще двое предполагаемых участников проекта, Константин Тепляков и Александр Филинов, были задержаны в начале декабря 2016 года и получили по три года колонии.

Других членов хакерской группировки следователи пока не нашли.

Ранее Аникеева допрашивали в рамках дела о госизмене, в котором фигурируют замглавы Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов, его подчиненный Дмитрий Докучаев, сотрудник "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов и бизнесмен Георгий Фомченков. Это дело также рассматривается в закрытом режиме.

Аникеев отбывает срок в СИЗО "Лефортово". По данным "Росбалта", в изоляторе он был зачислен в так называемую рабочую группу, где занимается малярными работами.