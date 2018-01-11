Главу "Мемориала" в Чечне заключили под стражу

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Руководителя чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева арестовали на два месяца по обвинению в хранении наркотиков. Правозащитник в суде заявил, что наркотики ему могли подбросить полицейские во время задержания.

Руководителя чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева арестовали на два месяца по обвинению в хранении наркотиков в крупном размере, сообщил Русской службе Би-би-си член совета организации Олег Орлов.

Защита Титиева намерена обжаловать решение Шалинского городского суда Чечни уже завтра, 12 января, заявил журналистам адвокат правозащитника Петр Заикин.

Обвинение в хранении наркотиков было предъявлено Титиеву накануне вечером.

Титиев был задержан 9 января в Курчалоевском районе Чечни, когда ехал на работу. Как заявили в главном управлении МВД по республике, сотрудники ДПС, остановившие машину правозащитника, нашли в ней пакет с веществом "со специфическим запахом марихуаны".

В отношении Титиева было возбуждено уголовное дело. По версии следователя, Титиев приобрел 180 граммов марихуаны для личного употребления.

Правозащитник в суде заявил: он убежден, что пакет с наркотиками был подброшен под пассажирское сиденье его автомобиля полицейским. В связи с этим Титиев уже написал заявление в Следственный комитет России (СКР).

По словам адвоката Заикина, подать заявление защита планирует в пятницу на личном приеме у руководителя регионального управления СКР или его заместителя.

В "Мемориале" считают дело Титиева сфабрикованным. Как подчеркивают правозащитники, в Чечне уже неоднократно обвиняли активистов и журналистов в хранении наркотиков.

В правозащитном центре утверждают, что Титиева пытаются склонить к самооговору, угрожая его родственникам. Накануне, 10 января, сотрудники полиции пришли в дом Титиева в селе Курчалой и заявили, что разыскивают его брата Якуба Титиева и сына Бекхана Титиева.

"Узнав, что обоих в тот момент в Курчалое не было, полицейские пришли в ярость. Они заявили, что Бекхан и Якуб завтра же, 11 января, должны явиться к участковому уполномоченному полиции, и угрожали в противном случае неприятностями их родным", - говорилось в сообщении "Мемориала".

По информации правозащитников, полицейские выгнали родных Титиева на улицу, заперли дом и ушли, забрав с собой ключи. В свою очередь, министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что никаких угроз в адрес Титиева и его родных не было.

Власти Чечни утверждают, что "никому и в голову не приходит угрожать "Мемориалу" и его сотрудникам". По словам пресс-секретаря главы Чечни Альви Каримова, сотрудники МВД "кровно заинтересованы в максимально объективном расследовании дела, установлении истины", а Титиева "как правозащитника почти не знают".

В четверг стало известно, что глава президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов направил обращение главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку по факту задержания Титиева. В письме говорится, что его задержание могло быть связано с его правозащитной работой.