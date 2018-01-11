Эквадор предоставил гражданство Джулиану Ассанжу

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Эквадор предоставил гражданство основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу, который более пяти лет живет на территории посольства страны в Лондоне.

Как сообщила министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса, запрос Ассанжа о натурализации был удовлетворен 12 декабря 2017 года.

При этом Эспиноса подчеркнула, что Эквадор "продолжает искать альтернативы" для решения вопроса о статусе Ассанжа в соответствии с международным правом и координации с правительством Великобритании.

Накануне, 10 января, представитель МИД Британии сообщил, что правительство Эквадора запросило дипломатический статус для Ассанжа, однако Лондон этот запрос не одобрил и никаких переговоров по данному вопросу не ведет.

"Эквадор знает, что решить проблему можно лишь в том случае, если Джулиан Ассанж покинет посольство и предстанет перед правосудием", - подчеркнул представитель МИД Британии.

Получение дипломатического иммунитета позволило бы Ассанжу получить неприкосновенность и покинуть территорию посольства, а затем и страны.

Ранее о том, что Ассанж мог получить паспорт гражданина Эквадора, сообщило издание El Universo. Газета обнаружила номер документа на имя Ассанжа в базе налоговой службы страны.

И хотя сам Ассанж вечером в среду опубликовал в своем "Твиттере" фотографию в майке национальной сборной Эквадора по футболу, в МИД страны заявили, что не будут комментировать слухи.

Джулиан Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне с июня 2012 года. Основатель WikiLeaks обратился за убежищем к властям Эквадора из-за опасений, что Великобритания может экстрадировать его в Швецию, где он проходил по делу о сексуальных домогательствах.

Ассанж утверждал, что обвинения против него политически мотивированны, и власти Швеции выдадут его США, где его ждет уголовное преследование за деятельность WikiLeaks.

Несмотря на то, что в 2017 году прокуратура Швеции решила отказаться от расследования в отношении Ассанжа, выйти за пределы диппредставительства он по-прежнему не может - в Британии остается в силе ордер на его арест, а у входа в посольство Эквадора круглосуточно дежурят полицейские.