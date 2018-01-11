На выставке CES в Лас-Вегасе представили портативные молокоотсосы

Правообладатель иллюстрации WILLOW Image caption В Willow говорят, что их портативные молокоотсосы можно носить весь день - они абсолютно незаметны

Сразу две компании представили портативные молокоотсосы на проходящей в Лас-Вегасе выставке новинок потребительской электроники Consumer Electronic Show (CES).

Обычно женщины вынуждены использовать молокоотсосы для сцеживания грудного молока несколько раз в день.

Подавляющее большинство представленных на рынке подобных электронных устройств работает от сети и издает заметный шум.

Поэтому женщины, пользующиеся молокоотсосами, вынуждены отрываться от работы и искать укромное место и розетку.

Устройства, представленные на CES компаниями Freemie Liberty и Willow, в отличие от своих предшественников, сконструированы так, что их можно носить весь день - они почти незаметны.

Их также можно незаметно включать и выключать.

Портативные молокоотсосы работают от батарейки, которую можно подзаряжать. Также устройства работают очень тихо, поэтому они незаметны для окружающих.

"У молодых мам очень много переживаний, а им еще нужно искать розетку, чтобы подключить устройство, найти укромное место", - говорит исполнительный директор Willow Наоми Кельман.

"Одна из молодых мам, которая работает учительницей, рассказала нам, что иногда ей приходиться прерывать занятие и уходить в подсобное помещение, чтобы сцедить молоко", - рассказывает Кельман.

Правообладатель иллюстрации Freemie Image caption По словам основательницы Freemie Стеллы Дао, она и ее муж задумались о создании подобного портативного устройства после того, как у них раньше срока родились двойняшки

Компания Willow в 2017 году уже выиграла премию за разработку этого устройства. Тогда их портативные молокоотсосы только проходили испытания. Сейчас их можно купить - в США они стоят 479 долларов (около 27 тысяч рублей).

Женщины, пользовавшиеся устройством Willow, когда была доступна тестовая версия, жаловались, что объем у молокоотсосов очень маленький - помещалось только около 118 мл молока. Производитель уже пообещал, что объем контейнера будет увеличен.

В контейнере молокоотсоса Freemie Liberty помещается 236 мл молока.

Первый портативный молокоотсос Freemie был представлен в 2013 году. На его разработку у компании ушло около 10 лет. Однако эти устройства работали только от сети.

По словам основательницы Freemie Стеллы Дао, она и ее муж задумались о создании подобного портативного устройства после того, как у них раньше срока родились двойняшки.

Правообладатель иллюстрации Willow Image caption Молокоотсосы Willow продаются в США за $479, устройства Freemie стоят $300

"Они находились в отделении интенсивной терапии новорожденных, и моей жене приходилось пользоваться молокоотсосом 10-12 раз в день. Каждый раз эта процедура занимала 20-30 минут", - говорит муж Стеллы Дао Ден Гарбез.

"Меня озадачило то, что у нее очень сложная и ответственная работа. Многие женщины в мире также выполняют сложную и ответственную работу, и они не могут просто остановить работу и выйти, чтобы включить молокоотсос", - говорит Гарбез.

Для устройства Willow предусмотрено и мобильное приложение, котрое пока работает только на айфонах. У молокоотсосов Freemie Liberty нет специального приложения, но они совместимы с рядом других мобильных приложений.

Устройство Freemie Liberty продается в США за 300 долларов (17 тысяч рублей).

Эксперт по технологиям Каролина Миланези из компании Creative Strategies считает важной тенденцией то, что разработчики стали больше внимания уделять таким продуктам, которые могут упростить жизнь молодых мам.

По ее словам, такие разработки помогут женщинам в будущем не оказываться в ситуации выбора между карьерой и семьей.