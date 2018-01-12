Закон о признании физлиц иностранными агентами: кому и чем он грозит

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption В России будут признавать отдельных людей иностранными агентами, только если в других странах такое случится с российскими гражданами, обещают депутаты

Госдума приняла в первом чтении законопроект о признании физических лиц иностранными СМИ и агентами. Документ был внесен группой депутатов и сенаторов в конце декабря вслед за принятием закона, который позволил признавать зарубежные СМИ иностранными агентами в России.

Новый законопроект позволяет причислять к ним не только организации и СМИ, но и физические лица. За его принятие проголосовали 333 депутата из 450. Не голосовали фракции КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России".

Депутаты подчеркнули, что корреспондентов иностранных СМИ, работающих в России по аккредитации МИДа, новый закон не коснётся.

Русская служба Би-би-си разбиралась, кого может затронуть этот закон и при каких обстоятельствах.

Люди-агенты

Законопроект предлагает признавать физические лица иностранными СМИ-агентами, если они распространяют для неограниченного круга лиц печатные, аудио- или видеоматериалы и иные сообщения.

"В современном обществе любой человек может быть средством массовой информации Петр Толстой, вице-спикер Госдумы

При этом они должны получать деньги или имущество от иностранных государств и их госорганов, иностранных и международных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства или уполномоченных ими лиц, а также от российских юридических лиц, получающих деньги из зарубежных источников.

Формулировка в законопроекте широкая: "Физические лица могут быть признаны иностранными средствами массовой информации, выполняющими функции иностранного агента, если отвечают признакам, установленным частью третьей настоящей статьи" (в этой статье идет речь об иностранных источниках финансирования).

Как и где такие физлица должны распространять информацию, какой характер должна носить информация, какие обязательства наложит на физлиц статус агента - этих деталей новый документ не содержит.

Не прописана в законопроекте и процедура признания людей иностранными агентами. По словам одного из авторов документа, вице-спикера Петра Толстого, законопроект рамочный, а как именно он будет работать, определит в подзаконных актах российский минюст.

"В современном обществе любой человек может быть средством массовой информации. Можно не регистрировать для этого СМИ, а давить информацию через соцсети и прочие ссылки", - объяснил необходимость закона Толстой.

Глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков считает, что российские власти будут применять закон к блогерам, критикующим власть.

"Сегодня десятки российских блогеров по своей аудитории превышают самые крупные печатные и онлайн издания и даже конкурируют с телевизионными программами. Видеоблогеры с сотнями тысяч подписчиков в YouTube, Телеграм-каналы с сотней тысяч читателей, ведущие аккаунты в твиттере и на личных сайтах. Эти люди сегодня формируют общественное мнение зачастую быстрее и эффективнее традиционных СМИ. Отсюда попытки российский властей затыкать эти дыры", - полагает Чиков.

Кому грозит закон

Еще до принятия закона об иностранных СМИ-агентах депутаты называли издания, которые могут подпасть под закон. В итоге в реестр минюста попали те СМИ, которые они упоминали до голосования в Госдуме: "Голос Америки" и "Радио Свобода", а также их проекты "Настоящее время", "Сибирь.Реалии", "Idel.Реалии", "Фактограф", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии" и татаро-башкирская служба "Радио Свобода".

Если кого-то где-то признают из наших граждан агентами, то мы сможем ответить Петр Толстой, вице-спикер Госдумы

Однако сейчас парламентарии не смогли привести в пример граждан, которые могут быть признаны иностранными агентами. На вопрос Би-би-си, кого именно может коснуться новый закон, Толстой ответил, что пока не может назвать таких людей.

"Еще нет случаев, когда российских физлиц заставляли бы регистрироваться агентами. Если кого-то где-то признают из наших граждан агентами, то мы сможем ответить", - сказал депутат.

По словам Толстого, американское законодательство позволяет признавать физлиц иностранными агентами, поэтому такая норма должна быть и в российском законодательстве для возможности "зеркального" ответа.

На вопрос Би-би-си, верно ли, что формулировка в законе сделана столь широкой, чтобы минюст принимал решение, исходя из политического контекста, Толстой ответил утвердительно: "Да, это та рамка, которая позволит принимать ответные меры".

Маркировка и блокировка

Новый закон также обяжет иностранные СМИ, которые были признаны агентами, регистрировать российские юридические лица. Уже к этим юрлицам будут применяться нормы закона об НКО-иностранных агентах. Сделать это СМИ-агенты должны в течение одного месяца с момента внесения их в реестр. Те СМИ, которые были признаны агентами до принятия нового закона, должны будут также создать российские юрлица в течение месяца после вступления его в силу.

Если эти юрлица не будут исполнять закон, им будет запрещено работать в России. Сайты таких СМИ будут заблокированы.

СМИ-агенты должны будут указывать на всех своих материалах, в том числе в соцсетях, что они созданы иностранным агентом. Российские СМИ, если они захотят перепечатать материал издания, признанного агентом, должны будут указывать, что этот материал создан иностранным агентом.

Кроме того, новый закон обяжет пользователей соцсетей, если они будут публиковать материалы СМИ, признанных иностранными агентами, указывать это. Иначе Роскомнадзор потребует удалить посты. Впрочем, напрямую в законе это обязательство для пользователей соцсетей не прописано. Однако именно так его толкуют авторы документа - вице-спикер Толстой и глава комитета по информационным технологиям Леонид Левин.

В тексте законопроекта говорится лишь о том, что маркировать материалы при перепечатке иностранных агентов должны российские СМИ, в том числе в интернете. В какой форме это будет делаться, определит минюст.