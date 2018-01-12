Трамп утверждает, что не называл страны третьего мира "вонючими дырами"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Трамп не уточнил, какие именно слова были сказаны во время совещания в Овальном кабинете

Президент США Дональд Трамп отрицает, что во время совещания в Овальном кабинете употребил скабрезное слово по отношению к Сальвадору, Гаити и странам Африки.

Ранее СМИ со ссылкой на некоторых участников совещания сообщили, что Трамп назвал эти страны "вонючими дырами".

Трамп в "Твиттере" написал, что не употреблял такой лексики, о которой пишут СМИ, в отношении стран третьего мира. По его словам, он употребил довольно жесткое выражение, однако не то, о котором пишут газеты.

"На встрече DACA [принятая Бараком Обамой программа "Отложенные меры в отношении детей-иммигрантов"] я употребил резкие выражения, но не такие", - написал Трамп в "Твиттере" после разразившегося скандала.

При этом Трамп не уточнил, какие именно слова были сказаны во время совещания в Овальном кабинете.

Высказывание Трампа, которое цитировали СМИ, незамедлительно вызвало поток осуждающих комментариев. В ООН предполагаемое высказывание Трампа назвали шокирующим, позорным и расистским.

"Зачем нам нужно, чтобы к нам приезжали все эти люди из вонючих дыр?" - цитировали Трампа участники совещания, среди которых были члены конгресса от обеих партий.

Белый дом ранее не стал опровергать эти сообщения СМИ.

"Шаг назад"

Совещание в Овальном кабинете было посвящено поиску путей легализации нескольких категорий иммигрантов.

Во время совещания законодатели говорили о возможности предоставления разрешения на временное проживание в США гражданам стран, пострадавших от стихийных бедствий, вооруженных конфликтов и эпидемий, сообщают американские СМИ.

Как сообщают американские СМИ, конгрессмены предложили Трампу вернуться к практике выдачи так называемого "временного статуса беженца" для граждан ряда стран, где находиться небезопасно. Получив этот статус, несколько категорий иммигрантов могли бы на законных основаниях оставаться в США.

Трамп в пятницу написал в "Твиттере", что если бы он принял предложения законодателей, то это было бы большим "шагом назад". По его словам, меры, предложенные законодателями, привели бы к тому, что США пришлось бы принимать большое число людей из бедных стран с высоким уровнем преступности.

Трамп пояснил, что хотел бы создать новую иммиграционную систему, в рамках которой вид на жительство в США предоставлялся бы иностранцам "за заслуги". Трамп считает, что такая иммиграционная система поможет США перейти на новый уровень развития.