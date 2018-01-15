Кремль помог "Спартаку" уладить расистский скандал с "шоколадками"

Правообладатель иллюстрации YURI KADOBNOV/AFP/Getty Images Image caption Неудачная шутка футболиста "Спартака" спровоцировала обвинения в расизме

Обвинения в расизме в адрес футбольного клуба "Спартак", последовавшие за неудачной шуткой в "Твиттере" клуба, обеспокоили Кремль. Как выяснила Русская служба Би-би-си, клуб получил от чиновников рекомендации о том, как правильно реагировать на скандал.

Причиной разбирательства стала шутка одного из игроков "Спартака" - защитника Георгия Джикии. В субботу, 13 января, игрок вел клубные соцсети "Спартака" - подобные акции часто устраивают и российские, и западные футбольные клубы.

Джикия снял на камеру своих одноклубников - бразильцев Луиса Адриано, Педро Рошу и Фернандо, которые вместе с ним находятся на сборе в Дубае. "Смотрите, как шоколадки тают на солнце", - так футболист подписал видео.

Это сообщение не было полной самодеятельностью Джикии. Собеседник Би-би-си, знакомый с организацией сборов клуба, но не уполномоченный комментировать этот вопрос для СМИ, отмечает, что все сообщения перед публикацией просматривала пресс-служба. Запись про "шоколадки", как и все другие в тот день, была отправлена с ее одобрения.

Пресс-секретарь "Спартака" Леонид Трахтенберг сказал Би-би-си, что твит действительно был согласован перед его непосредственной публикацией. "Я видел его и, прежде всего, обратил внимание на реакцию тех, к кому эта шутка была адресована. Они (бразильские футболисты), зная русский язык, смеялись от души", - отметил Трахтенберг.

Правообладатель иллюстрации Twitter Image caption Игроки "Спартака" не ожидали такой бурной реакции на шутку

Однако реакция западных СМИ оказалась совсем другой. Запись осудили организации, борющиеся с дискриминацией в футболе. "Расизм - это крупнейшая проблема, с которой Россия сталкивается в год проведения у себя чемпионата мира по футболу. Подобные высказывания демонстрируют отношение части населения в этой стране к некоторым меньшинствам", - заявил глава организации "Футбол против расизма в Европе" (Fare) Пиара Повар.

Организация Kick It Out, также выступающая против дискриминации в футболе, заявила: "Этот пост на официальном аккаунте московского "Спартака" в очередной раз подтверждает существование предрассудков в отношении темнокожих в России".

По словам источников Би-би-си, знакомых с работой клуба, глава пресс-службы, 69-летний Трахтенберг, не ожидал, что твит Джикии спровоцирует такой резонанс. "В клубе все были действительно растеряны. Никто не был к этому готов и не думал, что из-за шутки может возникнуть такой скандал", - говорит один из собеседников Би-би-си.

Кремль позвонил

После того, как твит вызвал резонанс в СМИ, в "Спартак" позвонили из администрации президента, рассказали два собеседника Би-би-си, близкие к клубу. От пресс-службы "Спартака" потребовали выступить с опровержением и удалить вызвавший скандал твит. Организация последовала рекомендациям.

"Спартак" приносит извинения за неудачное высказывание в официальном Twitter клуба всем, кого оно могло задеть. Спортсмен никого не хотел обидеть, а просто неудачно пошутил", - говорилось в сообщении. Кроме того, в "Твиттере" было опубликовано видео, на котором бразильские игроки назвали Джикию "своим братом".

Трахтенберг сказал Би-би-си, что "впервые слышит" о том, что в клуб звонили из Кремля и просили опубликовать опровержение и удалить сообщение. "Мне об этом не известно", - ответил на вопрос Би-би-си о вмешательстве Кремля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Несмотря на извинения, на следующий день Международная федерация футбола (ФИФА) официально осудила инцидент.

"Как уже неоднократно говорилось, любая форма дискриминации на поле или за его пределами неприемлема и ей нет места в футболе. Данный случай входит в зону ответственности РФС. Следует отметить, что в мае 2017 года поднимался вопрос о том, что ассоциации и судьи должны быть готовы к более жёсткой борьбе с проявлениями расизма", - заявила организация.

Отреагировали на скандал и российские организации: председатель контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц заявил РИА Новости, что необходимо провести дополнительную проверку сообщения московского "Спартака".

Праздник будущего

"Спартак" - частный спортивный клуб. Председателем совета директоров и основным владельцем клуба является вице-президент нефтяной компании "Лукойл" Леонид Федун. Формально с государственными органами "Спартак" не связан и субсидий из бюджета не получает.

Однако внимание Кремля к репутации клуба неудивительно, говорит эксперт. "Понятно, что российские власти переживают из-за Чемпионата мира по футболу. Им хочется избежать негативного фона, тем более что этот скандал был немного надуманный. В российской традиции ничего обидного в твите господина Джикии не было. Но смотреться он мог бы не очень выгодно в контексте футбольного праздника будущего", - говорит политолог Михаил Виноградов.

Владелец клуба отреагировал на скандал кратко. "Что тут сказать, очевидная глупость", - приводит его слова издание "Спорт-Экспресс".

За несколько дней до скандала официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что журналисты британских СМИ "получили в прямом смысле государственный заказ на запуск медийной кампании по созданию негативного фона" для чемпионата мира по футболу, который будет проводится в России с 14 июня по 15 июля.

"Сегодня или вчера The Guardian опубликовала про ЧМ, что что-то здесь у нас тут опять не так. Так что мы слышали - вы же тоже сообщаете о том, что вы слышали или видели - вот мы слышали о том, что есть такой заказ", - сказал министр иностранных дел Сергей Лавров, отвечая на вопрос Би-би-си о том, что именно МИД имеет в виду под заказом.

Серьезность дискуссии вокруг одного твита вызывала недоумение среди игроков и сторонников "Спартака". "В нашей практике "Твиттеров" не было, поэтому такой ситуации произойти не могло в принципе", - сказал Би-би-си бывший футболист "Спартака" и сборной России, пожелавший остаться неназванным.

"Это шуточный твит на который никто бы не обратил внимание. Думаю, что это провокация. Если бы у этих игроков были бы проблемы во взаимоотношениях друг с другом, то они бы точно об этом не стали писать публично", - заключил бывший футболист.