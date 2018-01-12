Похитители бросили драгоценности, украденные из Ritz в Париже

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Полиция охраняет задний вход в Ritz на улице Камбон, через который грабители проникли в отель

Французской полиции удалось найти все ювелирные украшения и драгоценности, похищенные вооруженными людьми из магазина при отеле Ritz в Париже.

По словам представителей полиции, стоимость драгоценностей достигает 4,5 млн евро. Они лежали в сумке, которую во время бегства с места преступления уронил один из пяти грабителей.

Трое из них были арестованы на месте, еще двое скрываются.

Пятизвездочный отель Ritz расположен на Вандомской площади - на правом берегу Сены, в сердце Парижа.

Внутри отеля галерея из пяти бутиков с драгоценностями, часами и дизайнерской одеждой.

"Я могу подтвердить, что все похищенные драгоценности были найдены в сумке", - цитирует агентство Рейтер неназванный источник в полиции, знакомый с этим делом.

Трое из грабителей, проникнувших в отель, не смогли из него выбежать, так как выход был заблокирован.

Но еще двое, ожидавшие их снаружи здания, смогли скрыться - один в автомобиле, а другой на мотороллере.

Бежавший на мотороллере уронил сумку с драгоценностями.

Автомобиль его сообщника был позднее обнаружен в Саннуа, к северу от Парижа.