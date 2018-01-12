"Фейсбук" будет отдавать приоритет постам друзей и родственников

  • 12 января 2018
Марк Цукерберг (2017 год) Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Марк Цукерберг хочет, чтобы посещение его соцсети было для пользователей приятным и полезным

Социальная сеть "Фейсбук" в ближайшие дни начнет в приоритетном порядке показывать в ленте те посты, с которыми взаимодействовали лично знакомые пользователям люди, в ущерб контенту, размещенному СМИ, коммерческими компаниями и брендами, объявил в пятницу глава компании Марк Цукерберг.

Он объяснил это желанием вызывать у пользователей позитивные ощущения от посещения соцсети.

"Мы ощущаем на себе ответственность за то, чтобы наши сервисы были не просто приятны в использовании, но и полезны для благополучия людей", - написал Цукерберг в своем аккаунте в "Фейсбуке".

Он сослался на исследования, свидетельствующие, что "когда мы используем социальные сети для связи с людьми, которые нам небезразличны, это улучшает наше благополучие. Мы чувствует себя более включенными и менее одинокими".

В то же время, "пассивное чтение статей и просмотр видео, даже если они забавны или информативны, не столь полезно", отметил Цукерберг.

Facebook неоднократно менял алгоритм, наполняющий ленту пользователей. Во время президентской кампании в США в 2016 году обнаружилось, что алгоритм (и люди, его настраивающие) отдает заметное предпочтение лево-либеральным публикациям.

В конце кампании и на протяжении следующего года было замечено, что "Фейсбук" стал важнейшим каналом распространения дезинформации. Проведенные исследования указывали, что часть фейков распространялась просто ради рекламы, но часть исходила от российских "фабрик троллей".

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